Une province italienne offre 100 000 € à qui s’installe dans ses villages : pourquoi personne ne vient « malgré l’argent »

Les petites localités rurales italiennes cherchent des moyens pour relancer leur activité économique et leur population. La province de Trente, dans le nord-est de l’Italie, au cœur des spectaculaires montagnes Dolomites, a décidé de passer à l’action. Cette région, connue pour ses sommets déchiquetés, ses lacs pittoresques, et sa faune, incluant des cerfs et des chevreuils, a annoncé une initiative ambitieuse : offrir jusqu’à 100 000 € aux nouveaux habitants prêts à s’installer dans ses villages dépeuplés, annonce franceinfo.

Pourquoi ces villages se vident

La situation dans la province de Trente reflète un problème courant dans de nombreuses zones rurales italiennes, à savoir la désertification rurale. Avec une population qui vieillit et un taux de natalité en baisse, la « désertification rurale » est devenue une préoccupation majeure. De nombreux hameaux sont aujourd’hui à l’abandon, « tout ou presque a fermé ». L’article de référence, intitulé « Nombre de naissances en baisse et population vieillissante : en Italie, l’hiver démographique continue », met en lumière ce défi. Il faut une vraie remise en route pour éviter que ces paysages et ces villages ne restent que des souvenirs d’un passé plus prospère.

Ce que prévoit la mesure

Pour freiner cet hiver démographique, la province a mis en place une incitations financières destinée à attirer de nouveaux habitants et repeupler les villages en difficulté. Cette mesure figure dans une loi budgétaire votée en 2024, qui montre l’engagement local sur le sujet. Les bénéficiaires peuvent toucher 100 000 €, répartis en 20 000 € pour l’achat de maisons abandonnées et 80 000 € pour leur rénovation. Un fonds de 30 000 000 € a été créé pour soutenir les communes de moins de 5 000 habitants qui rencontrent des difficultés.

Au total, 33 villages sont concernés par cette initiative. Chaque village cherche des personnes prêtes à s’impliquer dans la vie locale. Les nouveaux habitants doivent accepter de vivre dans leur maison pendant au moins 10 ans ou, à défaut, de la louer sur une base longue durée. Mettre une maison en location sur une plateforme pour touristes est strictement interdit, afin d’éviter la spéculation touristique et la hausse des prix immobiliers.

Qui ils veulent voir s’installer (et pour quoi faire)

L’appel de la province vise des profils bien précis. Il ne s’agit pas d’attirer des touristes de passage, mais de promouvoir de vrais habitants qui « vont à l’école, au marché, qui fabriquent ». La province espère voir s’installer des boulangers, des associations, des élèves, des parents d’élèves, et des agriculteurs, contribuant ainsi au repeuplement rural. Ce sont ces personnes qui peuvent relancer l’économie locale, rouvrir des commerces et remettre des enfants dans les écoles.

Le projet pousse à regarder au-delà du simple attrait touristique de la région, en montrant les possibilités d’une vie de village renouvelée. La campagne invite chacun à envisager une existence dans cette « région rurale magnifique », où les paysages impressionnants des Dolomites se mêlent à une perspective d’avenir pour les territoires concernés.