Ce village de 40 habitants offre une maison gratuite et un travail à la montagne : les candidatures explosent, les places sont comptées

Perdu dans les montagnes du municipio de Soria, en Espagne, le tout petit village d’Arenillas lutte contre le dépeuplement. Comme beaucoup de localités de l’España Vaciada, il subit une désertification progressive. Avec seulement 40 habitants stables, Arenillas multiplie les efforts pour inverser la tendance. Leur solution ? Proposer une maison gratuite, un emploi et la possibilité de tout recommencer pour ceux prêts à les rejoindre, confirme Le Tribunal du Net.

Le village qui veut se relancer

Arenillas, malgré sa taille, se veut une communauté résiliente et active. Sa population est restée stable pendant 40 ans, et elle quadruple quasiment l’été, atteignant jusqu’à 300 personnes pendant les fêtes d’août. Mais ce pic saisonnier ne suffit pas à assurer l’avenir de la localité.

Pour éviter de disparaître de la carte, le village et sa municipalité ont lancé une initiative forte. Cette démarche, soutenue par l’Asociación Cultural de Arenillas, présidée par Rodrigo Gismera, comporte deux volets : réhabiliter sept logements et garantir un emploi. L’objectif est simple : attirer des résidents permanents en offrant une « casa gratis » et un cadre de vie paisible.

Une offre qui donne envie

Le contrat proposé par Arenillas ne se limite pas à un toit gratuit. Le village assure aussi un poste de maçon (ou « albañil » en espagnol) pour s’occuper des immeubles municipaux. Gérer le bar social du village est une autre possibilité pour ceux qui veulent s’intégrer pleinement à la vie locale.

L’initiative a suscité un vif intérêt : 116 demandes ont été reçues en moins d’une semaine. Rodrigo Gismera souligne : « En moins d’une semaine, nous avons reçu 116 demandes de personnes intéressées à commencer une nouvelle vie à Arenillas. » Parmi les candidats, beaucoup cherchent à fuir l’agitation urbaine, d’autres veulent rapprocher leur domicile de leur travail, et certains y voient l’occasion de repartir à zéro.

Une réponse face à la désertification

Cette démarche s’attaque directement à la désertification démographique qui menace de nombreux villages espagnols. Rodrigo Gismera insiste : « Il y a des gens fatigués de la ville, d’autres qui cherchent à être plus près de leur travail ou qui voient dans cette proposition une opportunité pour s’en sortir. »

Arenillas ne se veut pas seulement un village vide de sens : c’est une communauté où logement, emploi et tranquillité se conjuguent. Selon Gismera, cette union de voisinage offre un cadre idéal pour une vie sereine : « Arenillas est une communauté, une union de voisinage et une destination parfaite pour commencer une vie tranquille. »

Les efforts de la municipalité et de l’Association Culturelle d’Arenillas pour réhabiliter les sept logements montrent une détermination à faire du village un lieu agréable à vivre.