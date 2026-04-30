Gaz, repas étudiant à 1€, prestations sociales : voici ce qui change vraiment le 1er mai pour votre budget au quotidien

Le 1er mai 2026 marque une étape importante avec l’entrée en vigueur de plusieurs changements économiques qui vont toucher le quotidien de nombreux Français. Ces modifications concernent des sujets variés : coûts de l’énergie, aides au carburant, et tarifs pour des démarches administratives. Alors que l’économie reste tendue, ces ajustements visent tantôt à soutenir les populations fragilisées, tantôt à rendre plus lisibles certaines règles administratives.

Énergie et carburant : nouvelles hausses et aides

Dès le 1er mai 2026, les consommateurs de gaz devront faire face à des hausses de prix de 15,4 % des prix repères, ce qui représente une dépense supplémentaire moyenne de 6,19 € par mois pour les foyers concernés. Cette hausse s’explique par les tensions sur les marchés mondiaux, notamment la situation au Moyen‑Orient.

En réponse à la flambée des prix des carburants, des aides sont prolongées et élargies pour soulager les automobilistes, explique Capital. Le dispositif « Grands rouleurs » profitera à environ 3 millions de travailleurs, notamment à ceux qui parcourent plus de 8 000 km par an ou qui habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail. Ces bénéficiaires pourront recevoir jusqu’à 0,20 € par litre de réduction.

Des mesures spécifiques prennent aussi en compte les professionnels du bâtiment, les chauffeurs de taxi et les VTC. Les pêcheurs verront leur aide revalorisée de 0,30 à 0,35 € par litre de gazole non routier, tandis que les agriculteurs bénéficieront d’une aide portée à 0,15 € par litre.

Université et étudiants : le repas à 1 € élargi

À partir du 4 mai 2026, le repas à 1 € sera progressivement étendu à tous les étudiants dans les restaurants universitaires gérés par le Crous (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires). Cela inclut les titulaires d’une carte d’étudiant, les étudiants des métiers et les doctorants. Les repas proposés seront composés de produits locaux et biologiques, préparés par les chefs du Crous, garantissant ainsi qualité et soutien aux producteurs locaux.

Démarches administratives et fiscales : simplifications et revalorisations

Un nouveau code des douanes entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, avec pour objectif de simplifier la vie des entreprises en rendant la présentation des réformes majeures plus lisible, sans modifier le fond des textes.

Par ailleurs, les démarches administratives pour les étrangers voient une hausse des tarifs des timbres fiscaux : la première délivrance de titre de séjour passe à 350 €, le tarif réduit à 150 €, et le renouvellement à 250 €. La date du 4 mai marque aussi le début du paiement pour l’échange de permis de conduire étranger hors UE/EEE.

Calendrier fiscal et aides sociales : dates et montants

Les dates limites pour la déclaration des revenus en ligne en 2026 sont échelonnées selon les départements, allant du 21 mai pour les départements numérotés de 01 à 19, jusqu’au 4 juin pour ceux numérotés 55 et plus.

La revalorisation de 0,9 % des aides de la Caf, effective au 5 mai, bénéficiera au budget de nombreux ménages, avec une augmentation de 50 € de la prime d’activité.