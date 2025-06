Quels sont les changements à venir en France en juillet ?

Dès le 1er juillet 2025, la France va vivre pas mal de nouveautés qui vont modifier le quotidien de chacun. Ces mesures touchent des domaines variés, de la santé aux conditions de travail en passant par quelques ajustements économiques.

Fumer dehors, c’est désormais interdit

À partir du 1er juillet 2025, fumer en extérieur sera interdit dans plusieurs endroits. Annoncée fin mai par le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, cette nouvelle règle s’inscrit dans une démarche pour réduire la consommation de tabac et protéger les plus jeunes.

Les zones concernées comprennent :

les parcs et jardins publics,

les plages bordant des zones de baignade,

les abribus et les espaces couverts où les voyageurs attendent.

Les abords des écoles, collèges et lycées ne feront pas exception, tout comme les lieux dédiés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. De plus, les environs des bibliothèques, piscines, stades et autres installations sportives seront également concernés. En cas de non-respect, les personnes en infraction s’exposent à une amende pouvant atteindre 450 euros.

Mieux protéger les travailleurs contre la canicule

Avec un été qui s’annonce bien chaud, les entreprises devront adapter leurs conditions de travail pour veiller sur leur personnel. Elles devront suivre de près les températures précisées par Météo-France et réajuster les horaires pendant les périodes les plus chaudes.

Les tâches particulièrement éprouvantes devront être suspendues aux heures où la chaleur se fait sentir, et les temps de pause réaménagés pour que chacun puisse se reposer correctement.

En parallèle, chaque employé devra disposer d’au moins trois litres d’eau potable par jour. Les outfits devront être composés de vêtements respirants et prévoir des lunettes de protection. Entre temps, l’installation de ventilateurs, brumisateurs et volets est rendue obligatoire pour limiter l’accumulation de chaleur sur les postes de travail.

Augmentation des tarifs du gaz

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a indiqué que les tarifs du gaz subiront une hausse dès le 1er juillet 2025. Cette révision concerne surtout l’abonnement annuel pour l’usage chauffage, qui passera à 290,83 euros. Pour les abonnements dédiés à l’eau chaude et à la cuisine, le montant sera fixé à 117,93 euros, soit une hausse de 3,63 euros.

Le tarif du kilowattheure restera le même pour la majorité des contrats. Cependant, cette modification s’explique par la révision des tarifs d’acheminement, qui affecte particulièrement la partie fixe de la facture .

Nouveaux formulaires pour les arrêts maladie

Dans le but de lutter contre la fraude aux arrêts maladie – fraude qui a coûté plus de 30 millions d’euros en 2024 –, un nouveau formulaire Cerfa sera mis en place dès le 1er juillet 2025. Ce document comportera des dispositifs de sécurité renforcés, comme l’utilisation d’un papier particulier, une étiquette holographique et de l’encre magnétique.

Pas de hausse pour certains pros médicaux

L’augmentation tarifaire initialement prévue pour les médecins spécialistes et les kinésithérapeutes à partir du 1er juillet 2025 est reportée au 1er janvier 2026. Catherine Vautrin, Ministre de la Santé, a annoncé cette décision dans le cadre d’un plan visant à économiser 1,7 milliard d’euros sur les dépenses de santé en 2025.

Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement de transformer divers aspects de la vie quotidienne tout en tenant compte des défis économiques actuels. Elles invitent chacun à prendre note de ces changements et à penser à leur influence sur nos habitudes journalières.