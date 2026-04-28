Réduire les cosmétiques : une baisse rapide et prouvée des polluants chimiques

Moins de cosmétiques dans la salle de bain, c’est potentiellement moins de polluants chimiques dans l’organisme. Une étude récente pilotée par l’Inserm met en lumière un effet rapide et mesurable sur certains perturbateurs endocriniens, dont le bisphénol A. Une découverte qui relance le débat sur l’exposition quotidienne liée aux produits de soin.

Stéphanie Haerts
Stéphanie Haerts
Publié le
Lecture : 2 min
0
Réduire les cosmétiques : une baisse rapide et prouvée des polluants chimiques
Réduire les cosmétiques : une baisse rapide et prouvée des polluants chimiques © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Moins de cosmétiques, moins de polluants chimiques mesurés

Les chercheurs ont observé une diminution rapide des polluants chimiques après réduction des cosmétiques. En effet, selon le communiqué de l’Inserm publié le 24 avril 2026, la concentration urinaire de bisphénol A a chuté de 39 %, un chiffre significatif qui souligne l’impact direct des cosmétiques sur l’exposition quotidienne. Cette substance est classée comme « très préoccupante » et identifiée comme perturbateur endocrinien, selon l’Inserm. Cette baisse ne concerne pas uniquement le bisphénol A.

D’autres polluants chimiques, notamment certains parabènes et phtalates, ont également diminué, comme le précise l’étude publiée dans Environment International le 7 avril 2026. Les scientifiques notent que « nos résultats montrent que les produits cosmétiques contribuent à l’exposition à des substances associées à des risques pour la santé, et que cette exposition peut être réduite en utilisant moins de produits », a déclaré Claire Philippat, chercheuse Inserm, dans le communiqué de presse Inserm.

Les cosmétiques, source diffuse de polluants chimiques

Cependant, la présence de polluants chimiques dans les cosmétiques ne provient pas uniquement des ingrédients. Ainsi, même si le bisphénol A est interdit dans les cosmétiques en France depuis 2005, il peut encore être détecté. « Sa présence pourrait être liée à des contaminations survenues au cours du processus de fabrication ou via les matériaux d’emballage », explique Claire Philippat dans le communiqué de l’Inserm.

Par ailleurs, cette exposition diffuse est renforcée par la multiplicité des cosmétiques utilisés quotidiennement. Une étude mentionnée dans Ma Santé News indique qu’une Française utilise en moyenne 16 produits cosmétiques ou d’hygiène par jour. Or, ces cosmétiques, pris individuellement, semblent anodins, mais cumulés, ils constituent une source non négligeable de polluants chimiques.

Réduire les cosmétiques : des bénéfices sanitaires mesurables

De plus, les bénéfices ne se limitent pas à des variations biologiques. Les chercheurs ont estimé les impacts sanitaires potentiels liés à la réduction des cosmétiques. Selon l’Inserm, une diminution de l’exposition au bisphénol A pourrait prévenir environ 4 % des cas d’asthme chez les enfants exposés in utero. Cette estimation est issue du communiqué Inserm du 24 avril 2026. Ces effets pourraient également se traduire économiquement. « Ces bénéfices pour la santé s’accompagneraient également de bénéfices économiques, avec une économie potentielle allant jusqu’à 9,7 millions d’euros par an », a déclaré Rémy Slama, directeur de recherche à l’Inserm.

Cela montre que réduire les cosmétiques pourrait avoir un impact à grande échelle sur la santé publique. Enfin, les résultats soulignent une difficulté de taille, l’identification des polluants chimiques dans les cosmétiques. « En l’absence de logo obligatoire indiquant la présence de substances dangereuses dans les cosmétiques, il est très difficile pour chacun d’interpréter leurs emballages », a indiqué Rémy Slama dans le communiqué de l’Inserm. Cette opacité limite la capacité des consommateurs à faire des choix éclairés.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Pourquoi de plus en plus de médecins recommandent ce fruit 2 fois par jour : il protège l'intestin et régule la glycémie sans médicament
Santé

Pourquoi de plus en plus de médecins recommandent ce fruit 2 fois par jour : il protège l’intestin et régule la glycémie sans médicament

De plus en plus de roux : une évolution humaine confirmée
Santé

De plus en plus de roux : une évolution humaine confirmée

Retraite : bien se préparer financièrement grâce au PERIN
Actualités françaisesRetraiteRetraite et Protection SocialeSanté

Mutuelles : Que Chosir Ensemble dénonce la hausse des cotisations

Perdre 1 kilo en marchant demande bien plus de temps que ce que vous imaginez : un spécialiste donne le chiffre exact
Santé

Perdre 1 kilo en marchant demande bien plus de temps que ce que vous imaginez : un spécialiste donne le chiffre exact

Voici le nombre exact de noix par jour pour faire baisser le cholestérol : la plupart des gens en mangent trop ou pas assez
Santé

Voici le nombre exact de noix par jour pour faire baisser le cholestérol : la plupart des gens en mangent trop ou pas assez

Comment le réchauffement climatique menace la santé des Européens
Santé

Comment le réchauffement climatique menace la santé des Européens

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly