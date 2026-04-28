Pourquoi de plus en plus de médecins recommandent ce fruit 2 fois par jour : il protège l’intestin et régule la glycémie sans médicament

Aujourd’hui, la prévention des maladies chroniques, et notamment du cancer du côlon, passe aussi par une alimentation plus réfléchie. Selon Joseph Salhab, gastro-entérologue bien connu sur Instagram, manger deux pommes par jour pourrait aider à diminuer les risques liés à cette maladie, tout en aidant à réguler la glycémie.

Pourquoi la pomme fait du bien

La pomme, souvent présentée comme un allié santé, offre pas mal de bonnes choses sur le plan nutritionnel. Riche en fibres et en antioxydants, ce fruit ralentit la digestion, ce qui facilite l’élimination du cholestérol et aide à stabiliser la glycémie. Cette régulation contribue à réduire le risque de diabète, comme le rappelle Joseph Salhab : « Les pommes contiennent des fibres et des antioxydants qui aident à réguler la glycémie, réduisant ainsi le risque de diabète ».

Les bénéfices ne s’arrêtent pas là. Manger des pommes régulièrement participe à la réduction du risque de maladies chroniques comme le cancer du côlon, et améliore la gestion du cholestérol et de la glycémie. Pour le spécialiste, il est important d’en faire un geste quotidien pour en faire un « allié n°1 d’une lutte longue durée contre les maladies chroniques ».

La pomme et les maladies chroniques

Les études citées par Joseph Salhab indiquent qu’une consommation de deux pommes par jour apporte plusieurs bénéfices. « Des études montrent que cela réduit le risque de stéatose hépatique, réduit le risque de cancer du côlon, améliore la constipation, augmente les bactéries intestinales bénéfiques », affirme-t-il dans les colonnes de Gala.

Ces effets sont particulièrement pertinents en France, où environ 47 500 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année. La maladie touche de plus en plus de personnes de moins de 55 ans, ce qui renforce l’idée d’agir sur des facteurs modifiables comme l’alimentation. Le World Cancer Research Fund recommande aussi d’augmenter la consommation de fibres et de fruits pour réduire les risques de cancer.

La pomme dans une alimentation équilibrée

Il ne suffit pas de manger des pommes à la chaîne : il faut les intégrer dans un régime globalement équilibré. Les pommes font un excellent substitut aux desserts sucrés et servent de collation pratique pour gérer son poids. Elles améliorent le transit intestinal et renforcent le microbiote, souvent perturbé par la sédentarité et la consommation d’aliments ultra-transformés.

D’autres fruits offrent des bénéfices similaires : kiwis, pastèques, agrumes et baies figurent parmi les meilleurs pour réduire le risque de cancer colorectal. Cela dit, la consommation de pommes est particulièrement mise en avant pour son efficacité, montrant une réduction de 25 % du risque de cancer colorectal.