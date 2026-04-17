Les cardiologues sont unanimes : ce fruit à coque protège mieux le cœur que certains compléments alimentaires

Les fruits à coque tiennent une vraie place dans l’assiette de ceux qui veulent protéger leur cœur. Riches en nutriments, ils sont souvent cités par les professionnels de santé. Mais que font-ils vraiment pour notre organisme et jusqu’où vont leurs bienfaits ?

Ce que les fruits à coque apportent au cœur

Le cœur, bien que de la taille d’un poing, fournit un travail énorme en pompant le sang et en distribuant oxygène et nutriments de façon continue, environ 100 000 battements par jour. Soutenir cette fonction par de bonnes habitudes alimentaires reste important.

Selon une étude menée par l’Université d’État de Louisiane et publiée dans le Journal of the American College of Nutrition, les consommateurs réguliers de fruits à coque présentent un indice de masse corporelle (IMC) plus faible, une réduction de la circonférence de la taille, une pression artérielle plus basse, un risque diminué de syndrome métabolique, ainsi qu’une diminution du cholestérol LDL.

Ce que conseillent les cardiologues

Les cardiologues, y compris ceux soutenus par la Fundación Española del Corazón, recommandent d’intégrer neuf types précis de fruits à coque dans l’alimentation :

amandes

noix

pistaches

noisettes

noix du Brésil

châtaignes

macadamias

pignons

pacanes

Chacun apporte un mélange particulier de graisses saines, de fibres, de protéines, d’antioxydants et de minéraux indispensables, associés à une amélioration notable de la santé cardiovasculaire.

Attention toutefois : les fruits à coque ne sont pas des « aliments miraculeux » à eux seuls. Ils font partie d’un régime équilibré et leur consommation doit rester modérée, soit entre 3 à 7 portions par semaine, chaque portion pesant 20 à 30 grammes. Il vaut mieux les consommer crus ou grillés, éviter les versions transformées ou sucrées, et bien sûr ne pas utiliser d’édulcorants.

Comment les intégrer au quotidien

C’est simple d’en profiter au quotidien : ajoutez-en au petit-déjeuner dans des céréales ou un yaourt, parsemez-en vos salades pour la texture et la valeur nutritive, ou prenez-les en collation entre les repas. Les médecins recommandent aussi de les associer à une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses et fibres, tout en réduisant la consommation de sel, de sucres et de graisses saturées.