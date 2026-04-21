Cette étude sur les fratries surprend : les garçons qui s’occupent de leurs frères et sœurs développent une compétence que l’école ne leur apprend jamais

Saviez-vous que s’occuper de ses frères et sœurs dès le plus jeune âge développe des compétences socio-émotionnelles essentielles pour l’avenir ?

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Anthony Jacquot
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Une tâche quotidienne souvent invisible à la maison cache des effets surprenants sur le développement des enfants. Selon une étude publiée le 16 avril 2026, prendre des responsabilités tôt pour s’occuper de frères et sœurs plus jeunes peut profondément modifier la façon dont on se lie aux autres et dont on résout les expériences d’enfance.

Ce que donnent les responsabilités dès le plus jeune âge pour le développement socio-émotionnel

S’occuper de frères et sœurs plus jeunes, dès la petite enfance, n’est pas juste un coup de main au foyer. Les spécialistes en psychologie infantile expliquent que cela oblige à observer les émotions et à repérer les besoins des plus jeunes, rapporte le média TN Sociedad. Pour comprendre les signaux d’un enfant, il faut savoir réagir avec attention et développer une plus grande empathie, ce qui renforce l’intelligence émotionnelle.

Ce rôle familial favorise des qualités comme une plus grande patience face à la frustration, ainsi que la capacité à intervenir pour médiatiser et clarifier des conflits entre pairs. Les enfants deviennent aussi plus sensibles au mal-être des autres, ont tendance à protéger ou aider naturellement, et prennent plus facilement la tête de petits groupes. En bonus, ces compétences améliorent la communication avec des enfants d’âges différents.

À l’âge adulte : comment ça se voit dans les relations et le travail

Une fois adultes, ces savoir-faire se révèlent utiles dans les amitiés, les relations amoureuses et le travail d’équipe. L’empathie développée enfant aide à mieux lire l’environnement social et à entretenir des relations saines. On retrouve ces compétences dans des secteurs comme l’enseignement, la santé, le leadership et le service à la clientèle, où elles facilitent la coordination, l’écoute active et la gestion des personnes.

Cependant, il ne faut pas surcharger les plus jeunes avec des responsabilités excessives. Les spécialistes recommandent des tâches adaptées à l’âge, dans un foyer bienveillant, pour que l’expérience reste positive et formatrice.

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