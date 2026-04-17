Chien sans laisse en forêt : ce que vous risquez dès maintenant

Depuis le 15 avril 2026, la réglementation française impose à tout propriétaire de chien de tenir son animal en laisse en forêt, en dehors des allées. Cette mesure, inscrite dans un arrêté datant de 1955, revient chaque printemps. Pourtant, elle reste méconnue ou négligée. Or, elle vise directement à limiter les impacts des chiens sur les espèces sauvages à un moment clé de leur cycle de vie.

Pourquoi votre chien doit être tenu en laisse en forêt

D’abord, cette obligation ne repose pas sur une simple logique de sécurité publique. Elle s’inscrit dans une démarche écologique précise. En effet, comme le rappelle le site officiel Service-Public.fr, « cette règle vise à éviter que vos chiens n’attaquent des oiseaux ou d’autres espèces d’animaux ». Ainsi, le chien, même docile, peut perturber gravement la faune. Ensuite, le calendrier n’est pas anodin. Entre le 15 avril et le 30 juin, la forêt devient une zone de reproduction intense. Mammifères et oiseaux sont particulièrement vulnérables. Selon Service-Public.fr, « leur simple présence peut déranger et stresser des animaux forestiers particulièrement sensibles pendant cette période caractérisée par le début de la mise-bas des mammifères ».

Un chien en liberté suffit à compromettre la survie de certaines espèces. Par ailleurs, les capacités naturelles du chien accentuent ce risque. Doté d’un odorat extrêmement développé, il peut localiser des nids ou des petits cachés. Comme l’explique une analyse relayée par MoneyVox, « dotés d’un flair extrêmement affuté, les chiens pourraient facilement repérer les nouveaux nés en forêt et les oiseaux qui nichent au sol ». Dès lors, même sans attaque directe, le dérangement suffit à provoquer l’abandon ou la mort des jeunes animaux.

Chien sans laisse : une amende forfaitaire de 135 euros

Au-delà de l’aspect environnemental, la réglementation prévoit des sanctions financières importantes. En effet, un chien non tenu en laisse en forêt pendant cette période est considéré comme en divagation. Comme le précise le Service Public, «Si vous ne respectez pas cette réglementation, vous encourez une amende forfaitaire de 135 € ».

Néanmoins, cette somme peut être majorée en cas de récidive ou de circonstances aggravantes. Cette réglementation s’appuie sur une base juridique solide. Elle découle de l’arrêté du 16 mars 1955 relatif à la divagation des chiens. Ce texte impose que les chiens soient tenus en laisse en dehors des allées forestières durant cette période. Comme le rappelle l’Office national des forêts via plusieurs publications spécialisées, cette mesure vise explicitement à « favoriser le repeuplement de la faune sauvage ».

Une règle ancienne mais encore ignorée

Malgré son ancienneté, cette obligation reste mal connue du grand public. Pourtant, elle s’applique chaque année de manière identique. Entre le 15 avril et le 30 juin, le cadre est strict. En dehors de cette période, la réglementation est plus souple, mais reste encadrée. En effet, le reste de l’année, un chien peut être détaché, à condition de rester sous contrôle. Il ne doit pas s’éloigner à plus de 100 mètres de son propriétaire.

Cette limite vise à éviter toute divagation. Cependant, cette tolérance disparaît totalement au printemps. Dès lors, le chien doit impérativement être tenu en laisse hors des chemins. Cette distinction entre allées et sous-bois est essentielle. Les sentiers, routes et chemins forestiers sont autorisés, mais pas les zones naturelles sensibles. Enfin, il faut souligner que cette règle s’inscrit dans une politique plus large de protection de la biodiversité. Chaque année, les autorités rappellent son importance. Pourtant, les infractions restent fréquentes.