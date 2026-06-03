Pourquoi la rupture conventionnelle devient moins intéressante ?

La rupture conventionnelle vient de subir un coup de rabot d’une ampleur inédite depuis sa création. Le Parlement a définitivement adopté, le 2 juin 2026, un texte transposant dans la loi un accord conclu entre partenaires sociaux, avec pour objectif de réduire sensiblement la durée d’indemnisation chômage accordée en cas de séparation à l’amiable entre un employeur et son salarié. Portée par le gouvernement et approuvée par 353 voix contre 114 à l’Assemblée nationale, cette réforme marque un tournant décisif dans l’attractivité d’un dispositif qui, depuis sa création en 2008, avait su s’imposer comme la voie royale d’une rupture du contrat de travail sans conflit.

Avec 515 000 ruptures conventionnelles individuelles signées en 2024, ce mécanisme représente désormais plus d’un quart des dépenses d’assurance-chômage. Un succès dont l’ampleur même a fini par inquiéter l’exécutif, soucieux de maîtriser les finances publiques tout en encourageant un retour plus rapide vers l’emploi. Selon La Croix, cette réforme devrait générer jusqu’à 800 millions d’euros d’économies annuelles à partir de 2029.

La rupture conventionnelle face à une réforme qui change la donne

L’accord conclu en février 2026 entre trois organisations patronales — Medef, CPME et U2P — et trois organisations syndicales — CFDT, CFTC et FO — redessine profondément la carte des droits à l’indemnisation. Pour les allocataires de moins de 55 ans, la durée maximale d’indemnisation passe de 18 à 15 mois à l’issue d’une rupture du contrat de travail négociée à l’amiable. Trois mois effacés d’un trait de plume, sans compensation immédiate pour les concernés.

Pour les salariés seniors, la réforme s’avère encore plus sévère. La durée d’indemnisation sera désormais uniformément fixée à 20,5 mois pour l’ensemble des actifs de plus de 55 ans, contre 22,5 mois actuellement pour les 55-56 ans et 27 mois à compter de 57 ans. Cette harmonisation par le bas fait perdre aux plus de 57 ans pas moins de 6,5 mois d’allocations, soit un quart de leurs droits acquis — une ponction considérable pour des profils souvent en grande difficulté de retour à l’emploi. Comme le rappelle Ouest-France, la réforme a bel et bien été adoptée et ses effets seront tangibles dès 2027.

«Un demandeur d’emploi qui gagne 2 000 euros net par mois perdra près de 10 000 euros en tout», illustre Hendrik Davi, député du groupe Écologiste et Social, cité par Challenges. Cette perte financière substantielle interpelle sur l’équité d’une mesure qui frappe précisément ceux dont la vulnérabilité est la plus grande.

Les salariés sont-ils vraiment gagnants de cette réforme ?

La question mérite d’être posée sans détour. Si le gouvernement met en avant l’impératif de favoriser le retour à l’emploi, les salariés ayant recours à la rupture conventionnelle se retrouvent confrontés à une équation particulièrement délicate. La pression temporelle accrue que fait peser la réforme pourrait certes stimuler la recherche active d’un nouveau poste, mais la réduction des droits touche en priorité les catégories les plus exposées aux aléas du marché du travail.

Il convient ici de rappeler un droit fondamental : la rupture conventionnelle est, en théorie, un acte librement consenti des deux parties, donnant accès aux allocations chômage — contrairement à la démission. En rognant sur la durée d’indemnisation, la réforme modifie substantiellement la nature du « deal » implicite que représentait ce dispositif pour les salariés. Ceux qui y avaient recours pour négocier une sortie dans de bonnes conditions — après un burn-out, une réorientation professionnelle ou une période de fragilité — voient leur filet de sécurité se réduire de façon significative. Le HuffPost rappelle d’ailleurs que les allocataires toucheront le chômage moins longtemps qu’auparavant, une réalité qui change l’arbitrage pour de nombreux salariés.

Les seniors constituent, à cet égard, un cas d’école particulièrement révélateur. L’étude d’impact du gouvernement souligne que les bénéficiaires de ruptures conventionnelles «demeurent paradoxalement en moyenne plus longtemps au chômage que les salariés licenciés» — un phénomène encore plus prononcé pour les 55 ans et plus, dont 15 % ne se trouvent ni en emploi ni à la retraite.

La députée Horizons Nathalie Colin-Oesterlé met le doigt sur un paradoxe troublant : les bénéficiaires de ruptures conventionnelles sont «plus qualifiés» et pourtant restent «plus longtemps au chômage». «Ce paradoxe a un nom : l’optimisation des droits», déclare-t-elle, pointant l’usage parfois détourné du dispositif — au détriment, in fine, du salarié contraint d’accepter une séparation dont il n’est pas toujours l’initiateur.

Une réforme motivée par des considérations budgétaires

Les motivations économiques de cette réforme ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le coût des ruptures conventionnelles pèse 9,4 milliards d’euros par an sur l’assurance-chômage, un montant qui préoccupe durablement l’exécutif dans un contexte de rigueur budgétaire généralisée.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou justifie cette orientation en s’appuyant sur les travaux de l’Institut des politiques publiques : «Dans 40 % des cas, les ruptures conventionnelles se substitueraient à des démissions qui, en principe, n’ouvrent pas droit à l’assurance chômage.» Un argument qui, s’il est statistiquement fondé, occulte néanmoins la réalité vécue par les 60 % restants — salariés qui, eux, n’avaient nullement l’intention de démissionner.

Les économies attendues s’échelonnent progressivement : nulles en 2026, comprises entre 50 et 100 millions d’euros en 2027, puis atteignant 600 à 800 millions d’euros annuels à partir de 2029. Cette montée en puissance graduelle reflète le délai nécessaire pour que les nouvelles règles s’appliquent aux ruptures conventionnelles signées après l’entrée en vigueur du texte.

Les licenciements déguisés au cœur du débat

L’opposition dénonce vigoureusement ce qu’elle perçoit comme une attaque frontale contre les droits des salariés. Sophie Taillé-Polian, du groupe écologiste, fustige des ruptures conventionnelles qui sont «en réalité des licenciements déguisés, utilisés par les employeurs pour se débarrasser d’un salarié sans motif et sans risque d’être mis devant les prud’hommes». Une critique qui résonne d’autant plus fort que la loi ne prévoit aucune mesure contraignante à l’égard des entreprises qui recourent massivement à ce mécanisme.

Cette lecture trouve un écho particulier s’agissant des seniors. Selon le député LFI Hadrien Clouet, qui s’appuie sur une étude de la Dares, «dans la majorité des cas où la rupture conventionnelle se fait à l’initiative de l’employeur, plus de la moitié des salariés auraient voulu rester en poste». Autrement dit, la rupture conventionnelle n’est pas toujours le choix éclairé et librement consenti que le droit du travail entend protéger — et la réforme, en réduisant les droits des salariés, risque d’aggraver ce déséquilibre structurel entre les deux parties.

Le ministre du Travail reconnaît lui-même ce phénomène : «Il n’est pas normal que des entreprises se séparent des profils les plus expérimentés au prétexte qu’ils coûtent cher, faisant peser une espèce de préretraite sur l’assurance-chômage.» Une lucidité qui, paradoxalement, n’a pas conduit à l’adoption de garde-fous supplémentaires pour les salariés concernés.

Des mesures d’accompagnement promises mais tardives

Face à l’ampleur des critiques, l’exécutif promet des dispositifs d’accompagnement. Pour les seniors, un mécanisme de prolongation conditionnelle permettra théoriquement le maintien des droits à 27 mois, après examen de la situation au douzième mois d’indemnisation. Mais cette prolongation reste subordonnée à la démonstration du «sérieux des démarches de retour à l’emploi» — une condition dont les modalités d’appréciation demeurent, à ce stade, largement indéfinies.

Jean-Pierre Farandou a par ailleurs annoncé «la construction d’un plan complémentaire en faveur des travailleurs expérimentés», dont la présentation est prévue «à l’automne 2026». Un calendrier qui laisse perplexe, alors que les premiers effets concrets de la réforme ne se feront sentir qu’à partir de 2027.

En attendant, les seniors pourront s’inscrire dans le Parcours Boost 50+, des ateliers intensifs d’une durée de deux à trois mois, expérimentés dans dix-sept agences France Travail et dont la généralisation est prévue d’ici la fin de l’année 2026. Reste que les résultats de ce dispositif n’ont pas encore été officiellement chiffrés — une lacune qui interroge sur sa capacité à absorber l’afflux prévisible de seniors fragilisés par la réforme.

Cette révision en profondeur de la rupture conventionnelle illustre, une fois de plus, la tension permanente entre impératifs budgétaires et protection des droits sociaux. Si l’objectif d’encourager un retour plus rapide à l’emploi peut sembler légitime, l’impact différencié selon les tranches d’âge, la fragilisation des salariés les moins bien armés face aux employeurs, et l’absence de contreparties tangibles soulèvent des questions d’équité qui débordent largement le seul cadre des finances publiques. L’avenir dira si cette réforme parviendra à atteindre ses objectifs d’économies sans creuser de nouvelles inégalités sur un marché du travail déjà profondément inégalitaire.