Inflation ; pourquoi les prix vont encore augmenter ?

Inflation : une nouvelle vague de hausses s’annonce dans les rayons français

L’inflation s’apprête à frapper de nouveau le portefeuille des ménages français. Selon les dernières analyses de l’UFC-Que Choisir, une augmentation des prix de 4 à 5% se profile dans les prochains mois, conséquence directe des tensions au Moyen-Orient. Cette nouvelle donne inflationniste, bien que moins brutale que celle observée lors du conflit ukrainien, s’inscrit dans un contexte géopolitique mondial particulièrement tendu, où les répercussions économiques des crises internationales se répercutent immédiatement sur les étals hexagonaux.

« La hausse sera probablement de 4 à 5% dans les mois à venir dans les prix en rayon, mais lissée sur plusieurs mois », déclare Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation à l’UFC-Que Choisir, interrogé sur RMC. Cette prévision révèle combien notre économie demeure vulnérable aux soubresauts géopolitiques mondiaux, rappelant la fragilité du pouvoir d’achat déjà mis à rude épreuve par les crises précédentes.

Le contexte international : quand les conflits alimentent l’inflation

La situation actuelle s’inscrit dans une période d’instabilité géopolitique sans précédent depuis des décennies. Après avoir essuyé les contrecoups économiques de la guerre en Ukraine, qui avait provoqué une flambée des cours énergétiques et agricoles, l’économie mondiale se trouve confrontée à un nouveau défi avec l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Cette région, véritable carrefour énergétique mondial, concentre près de 40% des réserves pétrolières planétaires. Le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, cristallise les inquiétudes des marchés financiers. Bien que récemment rouvert après des fermetures temporaires, ce goulot d’étranglement continue d’exercer une pression constante sur les cours de l’énergie, entraînant une volatilité qui se répercute directement sur les coûts de production industrielle.

Les répercussions de cette instabilité géopolitique ne se cantonnent pas aux hydrocarbures. Les engrais, dont la production dépend largement des ressources énergétiques, voient également leurs tarifs s’envoler, impactant directement la chaîne alimentaire mondiale. Cette interconnexion illustre parfaitement la théorie de « l’effet papillon » appliquée à l’économie globalisée, où la moindre perturbation régionale génère des ondes de choc planétaires.

Les prévisions de l’UFC-Que Choisir : anatomie d’une inflation programmée

L’analyse de l’association de consommateurs révèle un phénomène d’inflation progressive mais inéluctable. Contrairement aux mécanismes traditionnels de fixation des prix, cette hausse s’appuie sur des clauses de révision contractuelle inscrites dans les accords annuels entre industriels et grande distribution. Cette mécanique, souvent méconnue du grand public, transforme automatiquement les tensions géopolitiques en réalité économique tangible pour les ménages français.

« Si le prix de l’énergie et des engrais flambe, on doit rouvrir les négociations et ça doit être répercuté dans les prix », explique Grégory Caret. Cette logique contractuelle révèle comment l’industrie agroalimentaire et manufacturière répercute systématiquement ses coûts supplémentaires sur le consommateur final, créant un mécanisme quasi-automatique de transmission de l’inflation.

La chronologie de cette inflation annoncée suit une logique industrielle précise. Les produits à rotation rapide – produits laitiers, yaourts, denrées fraîches – seront les premiers touchés, leur cycle de production court permettant une répercussion quasi-immédiate des surcoûts. Suivront les secteurs de l’hygiène et de la beauté, fortement dépendants des hydrocarbures pour leurs emballages et leurs composants chimiques. Enfin, l’ensemble des produits manufacturés subira progressivement cette pression inflationniste, créant un effet de cascade qui touchera tous les rayons des supermarchés français.

Le géant laitier Lactalis, qui contrôle les marques Président, Lactel et Galbani, a déjà annoncé sa volonté de « répercuter » ces coûts supplémentaires, tout en s’efforçant de les « minimiser en fonction des catégories » de produits. Cette stratégie illustre la tension permanente entre maintien des marges et préservation du pouvoir d’achat des consommateurs, révélant les arbitrages complexes auxquels font face les industriels.

Comparaison avec la période Covid : une inflation différente mais persistante

L’inflation actuelle se distingue fondamentalement de celle observée durant la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Entre 2022 et 2023, les ménages français avaient subi une hausse des prix de « 20 à 25% en un peu plus d’un an », rappelle l’UFC-Que Choisir. Cette période avait marqué les esprits par sa brutalité et son ampleur, créant un véritable choc psychologique chez les consommateurs qui découvraient brutalement leur vulnérabilité face à l’inflation galopante.

La nouvelle vague inflationniste s’annonce plus modérée mais non moins préoccupante. Sa progressivité ne doit pas masquer son impact cumulatif sur le pouvoir d’achat des ménages, déjà fragilisés par les précédentes hausses. Cette différence d’intensité s’explique par plusieurs facteurs structurels : l’économie française a développé certaines résistances après les chocs précédents, les mécanismes d’adaptation des entreprises se sont affinés, et les stocks stratégiques constituent un amortisseur temporaire. Cependant, cette situation rappelle douloureusement les difficultés croissantes des ménages modestes face à l’augmentation constante du coût de la vie.

Néanmoins, cette inflation « lissée » pourrait s’avérer plus insidieuse, érodant progressivement le pouvoir d’achat sans provoquer de réaction immédiate des pouvoirs publics ou des consommateurs. L’absence de pic brutal risque de normaliser cette érosion continue, rendant moins visible un appauvrissement pourtant réel de la population.

Impact sur la consommation : vers de nouveaux arbitrages des ménages

Face à cette nouvelle donne économique, les experts anticipent une modification profonde des comportements de consommation. Grégory Caret prévient que les Français devront « faire des arbitrages » et « renoncer à consommer pour privilégier l’essentiel : le transport, l’énergie de chauffage, l’alimentaire ». Cette hiérarchisation forcée des priorités révèle une société en adaptation permanente face aux chocs économiques successifs.

Les ménages développent ainsi une capacité de résilience qui transforme structurellement leurs habitudes de consommation. Les secteurs non essentiels – loisirs, équipement de la maison, textile – risquent de subir un ralentissement significatif, accentuant les inégalités sociales déjà présentes. Cette situation interroge également la nécessité pour les salariés de diversifier leurs sources de revenus pour maintenir leur niveau de vie.