« Des contrôles beaucoup plus efficaces » : la CAF a détecté plus de 500 millions d’euros de fraudes en 2025, et votre dossier pourrait être le prochain

En 2025, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a repéré une fraude massive de plus de 508,8 millions d’euros, faisant de cette année un épisode de « résultats historiques » pour l’organisme. Le rapport, révélé par Le Parisien le mardi 14 avril 2026, montre que la détection et la lutte contre les irrégularités dans le versement des allocations sociales ont été renforcées. La modernisation des déclarations et l’instauration d’un nouveau système de contrôles ont rendu le travail de détection plus fin et plus fiable.

Une hausse record des fraudes repérées

Le total des fraudes détectées par la Cnaf en 2025 a grimpé de 13% par rapport à 2024, où 449,2 millions d’euros avaient été mis au jour. Ce bond reflète une montée en efficacité des mécanismes de contrôle, notamment grâce au déploiement d’un nouvel algorithme. Pour mettre les choses en perspective, il y a cinq ans, en 2020, la Cnaf avait identifié environ 300 millions d’euros de fraudes, ce qui montre une progression régulière dans la détection. Nicolas Grivel, directeur général de la CAF, a insisté sur cette dynamique : «Nous enregistrons une hausse des détections de 13% par rapport à l’an dernier […] L’augmentation est donc impressionnante.»

Modernisation : des contrôles plus serrés

La Cnaf, qui gère le versement des allocations sociales en France, a mis en place des mesures fortes pour mieux déceler les fraudes dans le cadre d’une réforme sociale. La montée en puissance de la modernisation des déclarations, notamment via la déclaration trimestrielle, a réduit les risques et permis de concentrer les contrôles là où ils sont vraiment nécessaires. «Plus de 30 millions de contrôles par an… La CAF dévoile son nouvel algorithme pour lutter contre la fraude», précisait récemment l’organisme. L’objectif affiché est clair : que les aides aillent à ceux qui y ont droit et limiter les détournements.

Parmi les fraudes identifiées, on retrouve l’utilisation de données de vrais individus pour créer des comptes et fournir de fausses ressources afin de toucher des aides indûment. Nicolas Grivel a expliqué que « ce sont des individus qui se débrouillent pour trouver des données de vraies personnes qui ne touchent pas encore d’allocations », ce qui renforce la nécessité de ces contrôles renforcés.

Sanctions et conséquences budgétaires

Les actions de la CAF ne se limitent pas à repérer les fraudes. En 2025, l’organisme a procédé à des régularisations importantes, pour un total de 1,68 milliard d’euros. Sur ce montant, 1,27 milliard d’euros avaient été versés à tort aux allocataires, et 408,9 millions d’euros ont été remboursés, marquant un retour notable de fonds. 13,5 millions d’allocataires bénéficient chaque année d’un total d’environ 100 milliards d’euros d’aides versées par la Cnaf.

Des sanctions sévères sont prévues pour décourager toute forme de fraude, qu’elle soit volontaire ou non, y compris la suspension des allocations. Ces mesures montrent la volonté de la CAF de protéger ses ressources et d’assurer une distribution équitable des aides.