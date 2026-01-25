CAF et revenus 2026 : cet oubli banal après le 31 janvier peut vous faire perdre gros

Avec la date limite du 31 janvier 2026 qui approche, il faut que les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) aient bien en tête l’enjeu de la déclaration trimestrielle de revenus. Un oubli pourrait entraîner des conséquences financières dès le 5 février 2026, date à laquelle les versements habituels peuvent être suspendus et les droits ramenés à 0 €, selon l’algorithme de vérification de la CAF.

Une date à ne pas louper pour ne pas voir vos aides bloquées

Le 31 janvier 2026 est la date limite pour valider la déclaration trimestrielle couvrant les mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Selon le magazine Mode et Travaux, passé le délai de 23 h 59, il y a un fort risque de suspension des prestations comme le Revenu de Solidarité Active (RSA) ou la prime d’activité. Cela vient du Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM) de la CAF, qui repère toute « incohérence de procédure » lorsqu’une déclaration manque.

Les conséquences peuvent être lourdes. Par exemple, un couple avec deux enfants pourrait perdre plus de 1 300 € en février 2026 si la déclaration n’est pas validée à temps.

La procédure de déclaration : simple mais à faire

La démarche est pourtant rapide et se déroule ainsi sur le site caf.fr :

Se connecter à son espace personnel et repérer l’alerte de déclaration.

Renseigner et vérifier scrupuleusement les montants pour chaque mois.

Valider ces informations même si le montant est de zéro.

Enregistrer la demande jusqu’à l’édition d’un certificat de dépôt prouvant heure et date d’envoi.

Si, le 5 février 2026, vous voyez un virement affiché à 0 €, complétez la déclaration sans délai. Reconnectez-vous pour vérifier la bonne prise en compte et, si besoin, utilisez la messagerie sécurisée pour signaler le problème. Conservez aussi le certificat de dépôt pour prouver que la déclaration a bien été effectuée dans les règles.

Ce qui change côté fiscal en 2026

En parallèle des obligations trimestrielles, la CAF a intégré automatiquement les données fiscales depuis le 1er janvier 2026, ce qui coïncide avec la saison des déclarations. Les revenus de 2024 servent désormais de référence, ce qui crée un effet de ciseau pour certaines familles. Par exemple, un foyer dont le revenu net catégoriel est passé de 55 000 € en 2023 à 58 000 € en 2024 pourrait voir son allocation de base de la Paje (Prestation d’accueil du jeune enfant) diminuer : elle était 97 €, et la baisse mensuelle pourrait atteindre 98 €, soit près de 1 200 € sur l’année.

Ce changement touche de nombreux allocataires, en particulier les familles avec jeunes enfants et ceux dont les revenus ont augmenté de plus de 3 % en 2024, entraînant une réduction des allocations. Les plafonds de ressources, revalorisés de seulement 1,8 % en janvier, aggravent la situation et obligent beaucoup de foyers à revoir leur budget malgré la revalorisation des aides.