Élie Semoun dévoile l’affiche du dernier Ducobu, attendu au cinéma le 7 octobre

Élie Semoun a levé le voile sur l’affiche de Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache, le sixième opus de la célèbre saga inspirée de la bande dessinée. Attendu dans les salles le 7 octobre prochain, ce nouvel épisode marquera également la fin de l’aventure de l’humoriste derrière la caméra dans l’univers de Ducobu. Au casting, on retrouve notamment Élie Semoun, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre et Gérard Jugnot, mais aussi une nouvelle génération de jeunes comédiens emmenée par Charlie, Antoinette, Yasmine, Circé, Joé et Gustavia Harfouch.

Une aventure d’Halloween pleine de mystères

Cette fois, l’univers de Saint-Potache prend des allures de film d’Halloween. Entre maison hantée, pleine lune, citrouilles et fantômes, l’affiche donne immédiatement le ton d’une comédie familiale mêlant humour et frissons.

L’intrigue débute lorsque le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau s’installent dans une demeure occupée par le fantôme d’Anatole, présenté comme le plus grand cancre de l’histoire de Saint-Potache. Ducobu, Léonie et leurs proches se retrouvent alors entraînés dans une succession d’aventures aussi loufoques qu’inattendues, sans jamais perdre l’esprit espiègle qui fait le succès de la franchise depuis plus de quinze ans.

Gustavia Harfouch signe ses débuts au cinéma

Parmi les nouveautés de ce sixième volet figure l’arrivée de plusieurs jeunes interprètes qui incarnent la relève de la saga. C’est notamment le cas de Gustavia Harfouch, qui effectue ici sa toute première apparition sur grand écran.

Aux côtés de Charlie, qui prête ses traits à Ducobu, d’Antoinette dans le rôle de Léonie, ainsi que de Yasmine, Circé et Joé, la jeune comédienne fait ses débuts dans l’une des franchises familiales les plus populaires du cinéma français. Sa présence constitue l’une des surprises de ce nouvel opus et fait déjà d’elle l’une des révélations les plus attendues de cette distribution renouvelée.

Le clap de fin pour Élie Semoun

Avec Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache, Élie Semoun referme un chapitre important de sa carrière. Après avoir réalisé plusieurs films de la saga tout en incarnant le professeur Latouche, l’humoriste signe ici son dernier long-métrage consacré au célèbre cancre.

Lancée en 2011 avec L’Élève Ducobu, la franchise s’est imposée comme un rendez-vous incontournable de la comédie familiale française, cumulant plus de six millions d’entrées dans les salles. Ce dernier épisode entend offrir une conclusion festive à cette aventure tout en mettant en lumière une nouvelle génération de jeunes talents, dont Gustavia Harfouch, qui fera ses premiers pas au cinéma à partir du 7 octobre.