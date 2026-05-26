MGI All Stars : Omar Harfouch au centre d’une séquence virale après les confidences de Gazini Ganados

Le concours MGI All Stars connaît un énorme retentissement sur les réseaux sociaux après une séquence très forte entre Omar Harfouch et la candidate Gazini Ganados.

Lors d’un entretien organisé devant le jury, Omar Harfouch a demandé à la jeune femme ce qu’elle ressentait en tant que Palestinienne. Une question qui a immédiatement fait basculer l’ambiance de l’échange.

Très émue, Gazini Ganados a expliqué qu’elle portait « la Palestine dans son cœur » et qu’elle souhaitait profiter de cette exposition médiatique pour représenter fièrement ses origines. Elle a également évoqué les difficultés de communication avec sa famille palestinienne et la douleur de l’éloignement.

Tout au long de sa prise de parole, Omar Harfouch est resté particulièrement attentif. Après son intervention, il est venu lui témoigner son soutien dans une scène très commentée en ligne.

La vidéo a généré des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont salué le rôle joué par Omar Harfouch dans cet échange, estimant qu’il avait permis à la candidate de délivrer un message fort et universel.

La finale du concours MGI All Stars est prévue le 30 mai à Bangkok.