Cannes 2026 : Yulia Harfouch brille lors du prestigieux gala de l’amfAR

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Anais Rodriguez
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Sharfouch
Cannes 2026 : Yulia Harfouch brille lors du prestigieux gala de l’amfAR © Social Mag
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Jeudi soir, Yulia Harfouch faisait partie des invités du célèbre gala de l’amfAR, organisé pendant le Festival de Cannes à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc. Chaque année, cet événement rassemble célébrités internationales, créateurs et personnalités influentes afin de soutenir la recherche contre le sida.

Pour cette soirée très médiatisée, Yulia Harfouch avait opté pour une création Saint Laurent à l’allure chic et épurée. Elle avait complété son look avec des bijoux de haute joaillerie signés Raghida Youness, apportant une touche lumineuse et élégante à l’ensemble.

Aux côtés de nombreuses stars comme Eva Longoria, Rami Malek, Demi Moore, Heidi Klum ou encore Lizzo, elle a participé à l’un des rendez-vous mondains les plus suivis de la quinzaine cannoise. Des artistes comme Robbie Williams et Zara Larsson étaient également présents pour assurer les performances musicales de la soirée.

Créé par Elizabeth Taylor au début des années 1990, le gala de l’amfAR demeure l’un des événements caritatifs majeurs du Festival de Cannes. Dans ce décor mêlant haute couture, cinéma et philanthropie, Yulia Harfouch a affiché une élégance maîtrisée qui n’est pas passée inaperçue.

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