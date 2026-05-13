Chômage : la situation empire en France

Le chômage atteint un niveau critique au premier trimestre 2026

La France traverse une période particulièrement sombre sur le front de l’emploi. Le chômage a bondi de 0,2 point au premier trimestre 2026 pour s’établir à 8,1% de la population active, son niveau le plus élevé depuis cinq ans. Cette dégradation, documentée par les dernières données de l’Insee publiées le 13 mai 2026, frappe désormais 2,6 millions de personnes — autant de visages derrière un chiffre qui, trimestre après trimestre, s’alourdit.

En l’espace d’une seule année, le taux de chômage a progressé de 0,7 point, marquant un retournement brutal après plusieurs années d’amélioration progressive. Ce recul demeure certes encore inférieur de 2,4 points au pic historique de 10,5% enregistré à la mi-2015, mais la trajectoire, elle, inquiète. Comme le relève BFM TV, ce sont bien 2,6 millions de Françaises et de Français qui se retrouvent aujourd’hui sans emploi — un chiffre qui résonne bien au-delà des colonnes statistiques.

Une progression générale qui épargne momentanément les jeunes

L’analyse détaillée des données révèle des évolutions contrastées selon les tranches d’âge. Paradoxalement, les 15-24 ans connaissent une légère accalmie sur le trimestre, leur taux reculant de 0,4 point pour s’établir à 21,1%. Ce répit ne saurait pourtant masquer la gravité de leur situation : sur un an, leur taux de chômage s’est envolé de 2 points — soit la progression la plus brutale de toutes les catégories. Une génération qui peine à trouver prise sur un marché du travail de plus en plus sélectif, ce qui n’est pas sans conséquences sur le tissu social. Le sentiment d’exclusion précoce du monde professionnel nourrit des fractures durables, entre désengagement civique et repli identitaire.

Les 25-49 ans, cœur battant de la population active et pilier traditionnel de la croissance économique, subissent de plein fouet cette détérioration. Leur taux grimpe de 0,4 point sur trois mois pour atteindre 7,3%, un sommet depuis le premier trimestre 2021. Cette catégorie d’âge, souvent engagée dans des projets de vie — acquisition immobilière, parentalité, ascension professionnelle —, voit ses perspectives se rétrécir à un moment charnière de son existence.

Quant aux seniors de 50 ans et plus, leur situation se dégrade plus modestement sur le trimestre (+0,1 point), à 5,2%. Mais sur un an, la tendance est sans ambiguïté : le recul touche toutes les générations, sans exception. Sur douze mois, les 15-24 ans accusent +2,0 points, les 25-49 ans +0,6 point, et les 50 ans et plus +0,4 point.

Les hommes davantage affectés que les femmes

La lecture genrée de ces statistiques révèle des disparités tout aussi significatives. Le taux de chômage masculin bondit de 0,3 point sur le trimestre pour atteindre 8,5%, retrouvant ainsi son plus haut niveau depuis cinq ans — une progression qui s’élève à 1 point complet sur douze mois. Les secteurs traditionnellement masculins, tels que l’industrie et le bâtiment, paient un lourd tribut à la contraction de l’activité.

Les femmes résistent mieux à cette vague, leur taux ne progressant que de 0,1 point sur trois mois pour s’établir à 7,7%, avec une progression annuelle également plus contenue (+0,3 point). Cette relative résilience confirme une tendance observée depuis plusieurs trimestres, sans pour autant signifier que leur situation soit enviable.

L’impact visible de la loi pour le plein emploi

Cette détérioration s’explique en partie par les effets de la loi pour le plein emploi, entrée en vigueur début 2025. Sur les cinq trimestres écoulés depuis son application, les bénéficiaires du RSA et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail contribuent, selon l’Insee, à près de la moitié de la hausse du taux de chômage observée. Les bénéficiaires du RSA pèsent à eux seuls 0,2 point dans la hausse cumulée sur cette période.

Cette législation, initialement conçue pour favoriser le retour à l’emploi, produit paradoxalement un effet statistique inverse en élargissant mécaniquement le périmètre des demandeurs d’emploi. Un paradoxe révélateur des tensions entre ambition politique et réalité sociale : intégrer davantage de personnes dans le système de suivi, c’est aussi, mécaniquement, grossir les rangs des chômeurs comptabilisés. À ce sujet, la récente loi contre la fraude sociale, adoptée avec des mesures de suspension du chômage et de contrôles renforcés, illustre la complexité croissante d’un système oscillant entre accompagnement et contrainte.

Un contexte économique préoccupant selon les experts

Cette dégradation du marché du travail s’inscrit dans un tableau économique d’ensemble particulièrement tendu. L’économiste Marc Touati prévoit que « le chômage va augmenter massivement et se rapprocher des 9% », compte tenu de la faiblesse persistante de l’activité française. La croissance nationale devrait, selon ses projections, n’atteindre « dans le meilleur des cas 0,4% » en 2026 — une anémie économique qui se répercute directement sur l’emploi, alimentant un cercle vicieux particulièrement redoutable.

Au-delà des indicateurs conjoncturels, c’est une réalité sociétale plus profonde qui se dessine. La montée du chômage fragilise les équilibres sociaux, érode la confiance dans les institutions et creuse les inégalités territoriales. Les métropoles absorbent mieux les chocs que les périphéries, où le manque d’emploi se conjugue souvent à un accès limité aux services publics — une polarisation dont les effets politiques se font déjà sentir.

Des indicateurs complémentaires révélateurs

Au-delà du seul taux de chômage, d’autres mesures éclairent la fragilité du marché de l’emploi. Le chômage de longue durée progresse légèrement (+0,2 point) pour atteindre 2% de la population active, concernant désormais 626 000 personnes. Cette forme d’exclusion durable est particulièrement préoccupante : après plusieurs mois sans emploi, la réinsertion devient exponentiellement plus difficile, avec des conséquences profondes sur la santé mentale, le lien social et la confiance en soi.

Le taux d’emploi des 15-64 ans reste quasi stable à 69,5%, légèrement en retrait de son record historique de 69,6% atteint début 2025. Cette stagnation recouvre toutefois des réalités très contrastées selon les âges et le genre. Le halo autour du chômage — qui recense les personnes souhaitant travailler sans être officiellement considérées comme chômeuses — représente 4,3% de la population des 15-64 ans. En légère baisse, cette proportion n’en illustre pas moins la persistance d’un sous-emploi structurel qui demeure l’un des angles morts des politiques publiques.

Face à cette dégradation multidimensionnelle, la France se trouve à un carrefour. Les enjeux dépassent largement la sphère économique : ils touchent à la cohésion sociale, à la confiance dans le modèle républicain, à la capacité d’une société à offrir à chacun une place digne. À l’heure où l’interdépendance planétaire rend chaque nation vulnérable aux soubresauts globaux, repenser en profondeur la stratégie économique et sociale n’est plus une option — c’est une nécessité. Pour ne pas aggraver les erreurs de pilotage, il peut être utile de rappeler aussi les pièges à éviter en matière de retraite, tant les décisions prises aujourd’hui conditionnent les protections de demain.