Le SMIC augmente et se rapproche des 1900 euros par mois

L’annonce était attendue, elle vient d’être officialisée. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, a confirmé sur franceinfo que le SMIC français connaîtra une hausse de 2,4% à compter du 1er juin 2026, portant le salaire minimum mensuel brut à 1.866,78 euros. Cette revalorisation mécanique, directement indexée sur une inflation établie à 2,2% sur un an par l’Insee, représente un gain de 44 euros bruts supplémentaires par mois pour les quelque trois millions de salariés concernés.

Cette augmentation automatique s’inscrit dans un contexte économique où l’inflation reprend une trajectoire ascendante. Contrairement aux premières estimations gouvernementales qui évoquaient une hausse d’« au moins 2% », la mécanique légale a finalement imposé une revalorisation plus conséquente — révélant, en creux, la persistance des tensions sur les prix.

Le mécanisme d’indexation automatique du SMIC face à l’inflation

Le système français de revalorisation du salaire minimum repose sur un dispositif rigoureux inscrit dans le Code du travail : dès lors que l’inflation dépasse le seuil de 2%, une augmentation automatique se déclenche, sans nécessité d’intervention politique. Ce mécanisme de protection du pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes constitue l’un des fondements du modèle social français.

L’Institut national de la statistique et des études économiques a confirmé, mercredi, que les prix à la consommation avaient progressé de 2,2% sur douze mois en avril 2026. Cette donnée, cruciale pour le calcul du SMIC, a automatiquement enclenché la revalorisation dans des proportions équivalentes. Le gouverneur de la Banque de France précise même que « l’indice harmonisé européen atteint 2,5% », soulignant l’ampleur du phénomène inflationniste à l’échelle du continent.

Cette hausse survient après une première revalorisation intervenue le 1er janvier 2026, limitée à 1,18% sans coup de pouce gouvernemental. Deux augmentations en moins de six mois témoignent d’une accélération préoccupante de l’inflation, après une période de relative accalmie sur les prix. Pour mieux comprendre le contexte qui a précédé cette décision, notre analyse publiée début mai détaillait déjà les raisons d’une hausse imminente.

Les nouvelles grilles salariales détaillées du SMIC

Avec cette revalorisation de 2,4%, le paysage salarial français se redessine sensiblement. Le taux horaire brut du SMIC passe de 12,02 euros à 12,31 euros, soit une progression tangible pour les salariés rémunérés au plancher légal.

Pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires — soit 151,67 heures mensuelles —, le montant brut mensuel atteint désormais 1.866,78 euros, contre 1.823,03 euros précédemment. En termes nets, après déduction des cotisations sociales, les bénéficiaires percevront environ 1.477 euros par mois, soit un gain de 34 euros nets supplémentaires selon La République des Pyrénées.

Cette progression place le SMIC français à proximité du seuil symbolique des 1.900 euros bruts mensuels, objectif politique évoqué à plusieurs reprises sans jamais avoir été concrétisé. L’écart se réduit désormais à 33 euros, contre 77 euros auparavant — une distance qui, pour la première fois, paraît à portée.

Les déclarations stratégiques du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou

Jean-Pierre Farandou n’a pas manqué de souligner l’importance de cette mesure, déclarant : « Le SMIC va augmenter autour de 2,4% dès le 1er juin. On est en train d’affiner le deuxième chiffre après la virgule. » Le ministre insiste sur le caractère « substantiel » de cette hausse pour les revenus modestes.

L’ancien dirigeant de la SNCF présente cette revalorisation comme l’une des « trois bonnes nouvelles pour les travailleurs modestes ». Outre l’augmentation du salaire minimum, il évoque la prime carburant destinée aux « gros rouleurs » — « une cinquantaine d’euros à partir du 27 mai » — ainsi que la majoration de la prime d’activité de « 50 euros de plus par mois à partir du 1er juillet » pour « trois millions de foyers ».

Le ministre tient cependant à marquer une distinction sémantique et politique : cette augmentation « n’est pas un coup de pouce » mais « une revalorisation mécanique du SMIC liée à notre système social français ». Une précision qui n’est pas anodine — le dernier coup de pouce gouvernemental remonte à juillet 2012, sous la présidence de François Hollande.

Impact économique et social de la revalorisation

Cette nouvelle progression du SMIC intervient dans un contexte économique complexe où la question du pouvoir d’achat demeure centrale. Environ « un salarié sur quatre est bloqué au salaire minimum, sans perspective de progression salariale », selon Le Tribunal du Net, révélant l’ampleur du phénomène de « smicardisation » de l’économie française.

Pour les ménages concernés, cette augmentation représente un gain annuel de 528 euros bruts, soit 415 euros nets selon les estimations disponibles. Une bouffée d’oxygène bienvenue face à la hausse généralisée des prix — qu’il s’agisse de l’alimentation, de l’énergie ou des loyers —, même si elle ne compense que partiellement l’érosion du pouvoir d’achat accumulée ces dernières années. Car si le SMIC suit mécaniquement l’inflation, il ne la devance pas : les ménages smicards restent structurellement exposés à chaque regain de tensions sur les prix, sans marge de manœuvre budgétaire suffisante pour absorber les à-coups conjoncturels.

Du côté des employeurs, les entreprises devront absorber cette hausse des coûts salariaux dans un environnement déjà sous pression. Les allègements de cotisations patronales sur les bas salaires atténuent toutefois partiellement l’impact financier. Le gouvernement étudie d’ailleurs une réforme de ces dispositifs pour inciter davantage les entreprises à rémunérer au-dessus du salaire minimum.