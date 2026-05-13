Minelli ferme définitivement ses portes : l’épilogue d’une saga commerciale de cinquante ans

C’est avec une émotion à peine contenue que Minelli a annoncé, mercredi 13 mai, la fermeture définitive de l’ensemble de ses boutiques. « C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Minelli ferme définitivement ses portes », écrivait l’enseigne provençale sur Instagram, dans un message qui a ému bien au-delà de ses cercles habituels. Ces quelques mots sonnaient le glas d’une marque française fondée en 1973 aux abords de Marseille, qui aura traversé plus d’un demi-siècle de métamorphoses dans l’univers de la chaussure et de la maroquinerie.

L’entreprise, qui employait encore 86 personnes, avait été placée en redressement judiciaire en mars 2026, pour la deuxième fois en moins de trois ans. La procédure, conduite devant le tribunal des activités économiques de Paris, n’aura pas suffi à conjurer le sort : faute d’offres de reprise crédibles, le dossier s’est refermé sans issue.

Des offres de rachat insuffisantes pour sauver l’entreprise

Les candidats repreneurs avaient jusqu’au 11 mai pour déposer leurs dossiers. Selon Le Figaro, une demi-douzaine d’offres ont été soumises au greffe du tribunal, mais toutes se révélaient dramatiquement partielles : chacune ne portait que sur un ou deux des vingt et un points de vente encore actifs, sans la moindre garantie de maintien dans l’emploi pour les salariés.

Parmi les candidats figuraient des enseignes aux univers fort disparates, Maje (groupe SMCP), Father and Sons dans la mode, l’opticien Jimmy Fairly, ou encore la chaîne de boulangeries Mie Câline, tous davantage attirés par quelques emplacements commerciaux stratégiques que par la survie de la marque elle-même. Plus surprenante encore, l’offre du groupe de transport et de logistique Baghaira proposait de reprendre la marque Minelli, ses stocks évalués à 2,7 millions d’euros et seulement neuf salariés du siège de Gémenos, abandonnant les vingt et un magasins et leurs soixante-dix-sept employés pour miser exclusivement sur le commerce en ligne, le tout pour 300 000 euros. Quant à Philippe Sayada, ancien acteur de la mode et de l’horlogerie, il avançait une reprise globale symbolique à deux euros, dans des conditions demeurées singulièrement floues.

Un historique financier préoccupant et des restructurations douloureuses

L’enseigne accusait des pertes de 3,7 millions d’euros lors de son dernier exercice publié, pour 2024-2025. Cette dégradation s’inscrivait dans la continuité d’un premier redressement judiciaire survenu dès 2023 à Marseille, qui avait déjà mis en lumière les fragilités structurelles du modèle.

Le sauvetage orchestré à l’époque par trois repreneurs, des investisseurs associés à la marque de prêt-à-porter « Mes Demoiselles Paris », s’était traduit par la création d’une nouvelle entité baptisée « Maison Minelli ». Mais l’opération avait exigé un sacrifice social considérable : les effectifs avaient chuté brutalement de 600 à moins de 200 employés, révélant toute l’ampleur des difficultés accumulées. Cette restructuration radicale n’aura manifestement pas suffi à rétablir durablement les comptes : l’entreprise s’est retrouvée en procédure de sauvegarde dès septembre 2025, avant le placement en redressement judiciaire de mars 2026.

Les derniers jours de Minelli : liquidation totale jusqu’au 30 mai

Les boutiques Minelli resteront ouvertes jusqu’au 30 mai 2026, proposant une remise exceptionnelle de 60 % sur l’ensemble des produits. Cette liquidation à grande échelle vise à écouler les stocks avant le rideau définitivement tiré. Dans le même temps, l’enseigne a suspendu toutes les commandes sur son site internet, signant l’arrêt immédiat de son activité en ligne.

« Cette période marque la fin d’une aventure profondément humaine, portée par des équipes passionnées qui ont fait vivre la marque avec engagement et sincérité pendant plus d’un demi-siècle », écrivait l’entreprise dans son message d’adieu publié sur les réseaux sociaux — des mots qui résonnaient comme un hommage autant qu’un aveu d’impuissance.

Un secteur en crise profonde face aux mutations du commerce

La disparition de Minelli s’inscrit dans une vague de difficultés qui secoue l’ensemble du secteur de la mode et des accessoires en France. Claire’s, Jennyfer, Okaïdi, IKKS : la liste des enseignes emportées par les procédures judiciaires ne cesse de s’allonger depuis deux ans, dessinant un tableau sombre pour le commerce traditionnel.

Cette hécatombe tient à la convergence de plusieurs forces structurelles qui se renforcent mutuellement. L’évolution des habitudes de consommation a progressivement détourné les acheteurs des circuits classiques, tandis que l’inflation des coûts opérationnels — énergie, matières premières, loyers commerciaux a rogné des marges déjà fragiles. La montée en puissance de la seconde main, la fast fashion à bas prix et l’irruption des plateformes asiatiques ont achevé de redessiner un marché où les acteurs historiques peinent à trouver leur place.

Ces transformations profondes ont particulièrement éprouvé des enseignes comme Minelli, dont le positionnement intermédiaire, ni luxe, ni entrée de gamme, les rendait particulièrement vulnérables à la polarisation croissante des comportements d’achat.

Les conséquences sociales d’une fermeture annoncée

Au-delà du bilan économique, la fermeture de Minelli pèse d’abord sur les 86 salariés qui se retrouvent sans perspective de reprise, dans un secteur du commerce de détail en contraction continue. Leur sort illustre les limites des procédures de redressement judiciaire face à des modèles économiques devenus structurellement obsolètes : même la volonté des tribunaux de commerce de préserver la continuité d’activité ne peut suffire lorsque le marché lui-même a changé de visage.

L’histoire de Minelli dit quelque chose de plus large sur ces mutations silencieuses qui recomposent le paysage commercial français, laissant dans leur sillage des emplois supprimés et des savoir-faire engloutis. Elle referme aussi, symboliquement, le chapitre d’une époque où une enseigne régionale pouvait, de Marseille, conquérir durablement les rues commerçantes de toute la France.

Pour aller plus loin sur ces transformations du commerce français, retrouvez sur SocialMag notre enquête sur les enseignes françaises en difficulté face à la crise du commerce de détail, ainsi que notre analyse de l’avenir du commerce de proximité à l’heure des plateformes numériques.