Mont blanc : l’État se déleste de ses actifs stratégiques alpins au profit de la Caisse des dépôts

Une réorganisation d’envergure des participations publiques se dessine dans le paysage des infrastructures alpines françaises. L’État, par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État (APE), vient d’officialiser la cession de ses parts dans la société gérant le tunnel du Mont blanc, ainsi que dans celle exploitant le tunnel du Fréjus. Cette opération, évaluée à 2,5 milliards d’euros, s’inscrit dans une stratégie plus vaste de recentrage des investissements publics vers des secteurs jugés cruciaux pour la souveraineté nationale.

L’acquéreur n’est autre que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), établissement public qui renforce ainsi son rôle d’aménageur du territoire et de gestionnaire d’infrastructures stratégiques. Cette transaction, qui englobe également la Société pour le logement intermédiaire (SLI), témoigne d’une approche renouvelée de l’actionnariat public français.

Un transfert stratégique entre acteurs publics

L’État détenait jusqu’alors directement 67,3 % des Autoroutes et tunnel du Mont blanc (ATMB) et 99,9 % de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF). Comme le souligne Le Monde, cette cession s’apparente à un « tour de passe-passe de public à public qui rassurera les esprits les plus étatistes ».

L’opération répond à un objectif clairement formulé par le ministère de l’Économie : forger « un État actionnaire fort, agile et en capacité d’investir dans des entreprises, là où sa présence serait nécessaire pour leur permettre de stabiliser leur capital au long cours et de déployer des programmes d’investissement importants ».

Cette démarche s’inscrit naturellement dans la continuité de la revue stratégique menée en 2025 par l’APE, dont la mission consistait à identifier les secteurs prioritaires pour la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. L’ancien Premier ministre François Bayrou avait d’ailleurs confié à l’agence cette analyse « approfondie » du portefeuille public.

Des liquidités pour financer l’avenir technologique français

Les 2,5 milliards d’euros générés par cette cession ne viendront nullement alimenter le désendettement national, comme l’a précisé Bercy lors d’une conférence téléphonique. Ces fonds ont « d’abord et avant tout vocation à contribuer à la mission de l’État actionnaire et à être réinvestis » dans des entreprises d’importance stratégique.

Cette stratégie reflète fidèlement les priorités contemporaines de l’investissement public français. L’État démultiplie désormais ses participations dans des secteurs considérés comme névralgiques : l’intelligence artificielle avec Bull, les télécommunications spatiales avec Eutelsat, ou encore les technologies de pointe dans l’énergie et la cybersécurité. L’évaluation de l’utilité sociale de ces projets devient ainsi un enjeu majeur pour les pouvoirs publics.

Cette redistribution stratégique concerne notamment Bull pour l’intelligence artificielle, Eutelsat pour les télécommunications spatiales, ainsi que différents acteurs des secteurs de l’énergie et de la sécurité nationale, sans oublier les technologies numériques stratégiques.

Impact territorial : une redistribution des rôles

Pour la Caisse des dépôts, cette acquisition consolide son positionnement d’acteur « mobilisé au service du logement et des infrastructures dans les territoires ». L’institution se félicite d’une « clarification des champs d’intervention respectifs » entre elle et l’APE.

Le tunnel du Mont blanc, infrastructure emblématique inaugurée en 1965 par le président Charles de Gaulle, demeure ainsi sous pavillon public. Cette liaison transfrontalière, qui détenait le record du plus long tunnel routier au monde lors de sa mise en service, conserve son statut d’infrastructure d’intérêt général.

Selon France 3 Régions, les prévisions de trafic soutenu confirment l’importance stratégique de ces infrastructures alpines, particulièrement lors des périodes de forte affluence touristique.

Perspectives et enjeux économiques

Cette réorganisation s’inscrit dans un contexte économique particulier où l’État français s’attache à optimiser son portefeuille d’actifs. La finalisation de l’ensemble des opérations est envisagée courant 2026, après accomplissement des procédures d’information et de consultation réglementaires.

L’évolution du statut de ces infrastructures alpines traduit également les mutations profondes de l’économie française. Tandis que les enjeux de souveraineté se déplacent vers le numérique et les technologies émergentes, les infrastructures traditionnelles, bien que toujours indispensables, peuvent être confiées à d’autres acteurs publics spécialisés. Cette stratégie de recentrage rappelle l’importance d’une gestion avisée des actifs publics, à l’image des choix cruciaux en matière de retraite.

Cette stratégie de recentrage illustre parfaitement les défis auxquels fait face l’État actionnaire français : maintenir sa présence dans les secteurs névralgiques tout en dégageant les moyens financiers indispensables aux investissements d’avenir. Le tunnel du Mont blanc et ses homologues alpins, désormais placés sous la tutelle de la Caisse des dépôts, continuent ainsi à servir l’intérêt général sous une nouvelle gouvernance publique.