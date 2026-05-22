1,28 milliard retirés des Livrets A en avril 2026 : pire mois depuis 2009

L’hémorragie se poursuit pour le Livret A, placement emblématique de l’épargne française. En avril 2026, les retraits nets ont atteint 1,28 milliard d’euros, portant à quatre le nombre de mois consécutifs de décollecte — et signant le pire mois d’avril enregistré depuis 2009, année de référence pour la Caisse des dépôts. Ce recul persistant s’inscrit dans une mutation profonde des comportements d’épargne des ménages français, directement corrélée à l’érosion spectaculaire de la rémunération de ce produit réglementé autrefois incontournable.

Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, le diagnostic est sans appel : « Les ménages estiment que cela ne rapporte rien de placer son argent sur le Livret A. » Cette désillusion traduit une perte de confiance généralisée envers un produit longtemps considéré comme la pierre angulaire de l’épargne populaire en France. Ce qui semblait constituer un ajustement conjoncturel révèle désormais, mois après mois, les contours d’un changement structurel dans les arbitrages financiers des épargnants.

Le Livret A connaît une désaffection historique avec quatre mois consécutifs de décollecte

La débâcle du Livret A ne se limite pas à ce seul produit : elle emporte dans son sillage l’ensemble de l’épargne réglementée. Les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS), soumis au même taux de rémunération de 1,5% depuis février dernier, ont enregistré une décollecte de 250 millions d’euros en avril. Cette synchronisation dans le repli illustre avec clarté l’impact direct de la politique de taux sur l’attractivité de ces placements. Selon Le Figaro, l’encours total du Livret A s’établit désormais à 445,2 milliards d’euros, tandis que celui du LDDS atteint 165 milliards d’euros.

Même le Livret d’épargne populaire (LEP), pourtant mieux rémunéré à 2,5% et destiné aux ménages aux revenus modestes, n’a pas échappé à cette lame de fond. Les retraits ont excédé les dépôts de 320 millions d’euros, témoignant d’une crise de confiance qui transcende les catégories sociales et les niveaux de revenus. Une désaffection d’autant plus éloquente que le LEP offre, en théorie, une protection réelle contre l’inflation.

Bilan cumulé depuis janvier 2026 : une tendance inquiétante

Depuis le 1er janvier 2026, l’ampleur de la saignée prend une dimension inédite. La collecte nette cumulée du Livret A accuse un déficit de 4,38 milliards d’euros, et l’ensemble des produits d’épargne réglementée — Livret A et LDDS confondus — a perdu près de 5 milliards d’euros. Selon 20 Minutes, il s’agit du montant le plus important observé en dix-huit ans — un record dont la portée dépasse largement la seule sphère financière.

Ce retournement est d’autant plus frappant qu’il rompt avec une saisonnalité bien établie. Le début d’année constitue traditionnellement une période favorable aux versements sur le Livret A, les ménages réservant leurs dépenses aux mois suivants. La rupture de ce cycle séculaire signale une transformation en profondeur des comportements d’épargne, que la simple variation des taux ne saurait à elle seule expliquer.

L’effet dévastateur de la chute des taux d’intérêt

La dégringolade de la rémunération du Livret A demeure le facteur explicatif central de cette désaffection. En l’espace de quelques mois seulement, le taux a subi une érosion spectaculaire : de 3% en début d’année, il est passé à 2,4%, puis à 1,7%, avant de se stabiliser à 1,5% depuis le 1er février 2026. Cette division par deux a profondément altéré l’équation rendement-risque du placement, le rendant mécaniquement moins compétitif face à des alternatives désormais bien plus attractives.

Face à cette dégradation, les épargnants se tournent massivement vers l’assurance vie, dont les meilleurs contrats affichent des rendements supérieurs à 4%, bonifiés par les offres que les assureurs proposent sur les nouveaux versements. Cette migration se lit directement dans les statistiques : la collecte nette de l’assurance vie a atteint 6 milliards d’euros en mars 2026, son plus haut niveau depuis 2010 pour ce même mois — une performance qui contraste saisissamment avec le marasme des livrets réglementés.

Perspectives d’évolution et révision attendue du taux

L’horizon pourrait néanmoins s’éclaircir partiellement pour le Livret A. Le regain d’inflation, qui a atteint 2,5% en avril 2026 sous l’effet conjugué des tensions au Moyen-Orient et de la flambée des prix énergétiques, pourrait mécaniquement conduire à une révision à la hausse du taux de rémunération. La formule de calcul, qui intègre l’évolution des prix à la consommation et les taux interbancaires, laisse entrevoir une possible revalorisation.

Philippe Crevel anticipe une révision « à 1,8%, voire à 2% » lors de la prochaine échéance. Cette décision, attendue pour la mi-juillet, incombera conjointement au ministre de l’Économie Roland Lescure et au futur gouverneur de la Banque de France Emmanuel Moulin. Une revalorisation qui, si elle se confirme, pourrait contribuer à enrayer la décollecte — sans nécessairement suffire à rétablir l’attrait d’antan pour un produit dont la crédibilité a été durablement entamée.

Enjeux sociétaux et impact sur le financement public

Au-delà des considérations purement financières, cette crise de l’épargne réglementée soulève des questions cruciales quant au financement de politiques publiques essentielles. Les sommes collectées via les Livrets A et LDDS alimentent traditionnellement le logement social et les politiques de la ville — deux secteurs déjà sous forte tension budgétaire. Une contraction durable des encours ne pourrait qu’aggraver des fragilités déjà bien documentées, avec des conséquences directes sur des millions de ménages modestes.