Climat : l’ONU renforce la responsabilité des États malgré l’opposition américaine

La lutte pour le climat franchit une étape décisive à l’Organisation des Nations Unies. Mercredi 20 mai 2026, l’Assemblée générale a adopté une résolution aux accents historiques consolidant les obligations climatiques des États, malgré une opposition résolue menée par Washington et les grandes puissances pétrolières. Ce vote dessine un tournant diplomatique de premier ordre dans la reconnaissance juridique de la responsabilité étatique face à l’urgence climatique.

Le texte, porté par le petit État insulaire du Pacifique Vanuatu, a recueilli un soutien massif avec 141 voix pour, seulement 8 contre et 28 absentions. Cette large majorité témoigne d’une prise de conscience collective, quand bien même les principaux émetteurs de gaz à effet de serre — États-Unis, Russie, Iran et Arabie saoudite — maintiennent leur front du refus.

Un avis juridique historique de la Cour internationale de Justice

La résolution s’adosse à l’avis consultatif rendu en juillet 2025 par la Cour internationale de Justice (CIJ), véritable révolution en droit climatique. La plus haute juridiction de l’ONU avait alors établi que les États manquant à leurs obligations climatiques commettent un acte « illicite », ouvrant par là même la voie à des « réparations » pour les pays lésés.

« La plus haute cour du monde s’est prononcée. Aujourd’hui, l’Assemblée générale lui a répondu », s’est félicité le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Non contraignant dans sa nature même, cet avis fait néanmoins autorité dans les prétoires du monde entier, où il alimente déjà une jurisprudence climatique en plein essor, renforçant l’arsenal des défenseurs de l’environnement. Comme le souligne The Guardian, ce vote marque un signal sans précédent adressé aux États récalcitrants.

Des concessions arrachées sous pression diplomatique

La route vers l’adoption n’a pas été exempte d’embûches. Le projet initial, sensiblement plus ambitieux, prévoyait notamment la création d’un « registre international des dommages » destiné à rassembler les preuves des préjudices climatiques subis. Cette disposition phare, perçue comme un mécanisme de responsabilité directe, a finalement été sacrifiée au terme d’une intense campagne de lobbying. RFI revient en détail sur les tractations qui ont émaillé le processus.

L’administration américaine s’est particulièrement mobilisée pour édulcorer le texte. « Nous avons supprimé le langage excessivement large de la résolution qui aurait interdit certains types d’énergie au fil du temps », a justifié la mission américaine auprès de l’ONU sur les réseaux sociaux.

Tammy Bruce, ambassadrice adjointe des États-Unis, a dénoncé une résolution « très problématique » incluant « des exigences politiques inappropriées liées aux énergies fossiles ». Washington refuse par ailleurs de reconnaître comme « faisant autorité » l’avis de la CIJ, faisant valoir de « nombreuses inquiétudes » d’ordre juridique. Le Figaro détaille les arguments avancés par les délégations opposantes.

Les enjeux existentiels pour les États insulaires

Pour les nations du Pacifique, cette bataille juridique revêt une dimension proprement existentielle. Odo Tevi, ambassadeur du Vanuatu auprès de l’ONU, a rappelé avec gravité que « les dommages sont réels et déjà présents pour les îles et les zones côtières, pour les communautés faisant face à la sécheresse et aux mauvaises récoltes ».

Les chiffres illustrent tragiquement cette réalité. Au Tuvalu, dont l’altitude moyenne ne dépasse guère deux mètres au-dessus du niveau de la mer, plus d’un tiers de la population a sollicité un visa de migration climatique auprès de l’Australie ; d’ici 2100, une large portion du territoire devrait se retrouver submergée à marée haute. À Nauru, le gouvernement vend désormais des passeports à de riches étrangers afin de financer d’éventuels plans de relocalisation. Ces nations portent, selon l’expression consacrée, « la charge la plus lourde » alors qu’elles « ont le moins contribué au problème » du réchauffement planétaire — une injustice que l’on retrouve au cœur des préoccupations climatiques actuelles, comme en témoignent également les alertes sanitaires soulevées par la Coupe du Monde 2026, organisée dans des pays exposés à des chaleurs extrêmes.

Objectifs climatiques et transition énergétique

La résolution réaffirme l’objectif de contenir le réchauffement à +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, conformément à l’Accord de Paris de 2015. Elle appelle notamment à « sortir progressivement des énergies fossiles », reprenant l’engagement souscrit par près de 200 pays lors de la COP28 à Dubaï en 2023.

Pourtant, les scientifiques estiment désormais que même le scénario le plus optimiste franchit ce seuil emblématique du climat. Cette réalité confère une urgence redoublée à une action coordonnée et contraignante à l’échelle internationale — action que la présente résolution entend catalyser, en dépit des résistances persistantes.

Perspectives et implications pour la gouvernance climatique mondiale

En dépit des concessions consenties, cette adoption constitue un signal fort pour la justice climatique internationale. Vishal Prasad, directeur des Étudiants des îles du Pacifique contre le changement climatique, y voit « un tournant en matière de responsabilité pour les dommages climatiques ».

Les défenseurs du climat espèrent désormais que l’idée d’un registre des dommages ressurgira dans le rapport que le secrétaire général de l’ONU devra présenter sur le « bon respect de toutes les obligations » identifiées par la CIJ. Cette échéance pourrait raviver le débat sur les mécanismes de réparation climatique, ainsi que l’illustre la synthèse vidéo consacrée au vote.

L’opposition persistante des grandes puissances économiques révèle néanmoins toute la complexité géopolitique de la transition écologique. Entre intérêts industriels, impératifs sécuritaires et exigences de justice climatique, l’équation demeure ardue à résoudre dans un monde où l’interdépendance s’approfondit face aux défis planétaires. La montée des eaux ne connaît pas de frontières — une leçon que les populations déracinées par le réchauffement intègrent depuis longtemps, à l’image de ces migrations climatiques qui reconfigurent jusqu’aux littoraux européens.

Cette résolution s’inscrit dans une dynamique plus profonde de judiciarisation des enjeux climatiques, où les tribunaux s’affirment comme des acteurs incontournables de la gouvernance environnementale mondiale — un phénomène appelé à redéfinir les rapports de force géopolitiques autour des questions écologiques dans les décennies à venir.