Pour 247 000 €, soit le prix d’un studio à Paris, vous pouvez acheter une île privée face à l’Ithaque d’Ulysse

Située au cœur de la mer Ionienne, l’île de Makri en Grèce est un vrai paradis méditerranéen. Connue pour sa beauté naturelle, cette île, qui s’étend sur environ 98 hectares, est bordée par un littoral préservé de plus de 7 km. Actuellement inhabitée, Makri offre un potentiel séduisant pour ceux qui veulent se couper du monde au milieu de reliefs boisés. Mais l’histoire récente montre bien toutes les difficultés liées à l’achat et à l’utilisation de terrains dans des zones protégées.

Un site attrayant, mais pas sans limites

Makri fait partie de l’archipel des Échinades, à seulement 24 kilomètres d’Ithaque, et à proximité de destinations touristiques majeures comme Céphalonie, Corfou et Zante. Classée comme forêt privée et intégrée à des plages protégées, l’île n’a presque aucune infrastructure. On y trouve une petite maison en ruine, une citerne et une chapelle désuète, mais l’absence d’électricité et de réseaux d’eau en fait un retour aux sources pour les rares intéressés.

Les règles européennes restreignent fortement la construction sur Makri. Les grands complexes hôteliers sont explicitement interdits, et seules des installations légères à faible empreinte écologique sont permises, comme l’agriculture ou le pâturage, rapporte BFMTV. Ces règles pèsent sur les perspectives de développement et sur les spéculations foncières autour de l’île, et elles influent aussi sur son attractivité sur le marché des îles privées.

Des montagnes russes pour le prix et les expertises

La première expertise, réalisée à la fin 2021, ne signalait pas d’obstacles majeurs à l’exploitation de Makri. Mais une expertise ultérieure a mis en évidence de fortes contraintes environnementales, qui ont profondément changé la donne. Initialement évaluée à 8 000 000 €, l’île a été mise en vente aux enchères en juillet 2022 avec ce prix de départ. La vente n’a pas abouti, ce qui a lancé une révision de sa valeur.

La dépréciation a été rapide : une seconde enchère a fixé une revalorisation à 296 000 €, puis le prix est encore tombé à 247 000 € pour une vente prévue en novembre 2026, un montant dérisoire par rapport à l’estimation initiale. Ces variations montrent à quel point la législation environnementale peut transformer la valeur d’un bien. Par ailleurs, elle a généré environ 60 000 € de créances liées à des contentieux et saisies.

Quel avenir pour Makri et le marché des îles privées

Après la pandémie, le marché des îles privées a connu un regain d’intérêt, porté par des arguments marketing sur la confidentialité, la sécurité et la reconnexion à la nature. Mais les acheteurs potentiels doivent faire des vérifications juridiques très poussées, et des règles environnementales strictes comme celles qui s’appliquent à Makri renforcent cette nécessité.

Avec son statut emphytéotique et sa situation dans des zones protégées, Makri peut attirer ceux qui cherchent un investissement à prix réduit, même si le rendement attendu paraît limité. Le contraste est net avec d’autres offres : par exemple un terrain de 38 hectares en Norvège à 2 700 000 €, ou une propriété aux Bahamas avec des villas luxueuses à 38 760 000 €, qui montrent à quel point les profils d’îles peuvent être très différents.