Tous les Français qui ont des oignons germés dans leur cuisine ignorent cette règle d’or

Tous les Français qui trouvent des oignons germés dans leur cuisine sont invités à prendre connaissance de cette règle d’or, c’est primordial. Les oignons sont des alliés culinaires indispensables, mais quand ils sont oubliés sur le plan de travail, ils finissent souvent par germer. Contrairement à une idée reçue, la germination n’est pas forcément un signe de perte totale de comestibilité. Voyons pourquoi il ne faut pas les jeter trop vite.

C’est naturel et sans danger

On oublie facilement un oignon sur le coin du plan de travail et, quelques jours plus tard, on découvre de petites pousses vertes. Pas de panique : c’est tout à fait normal et ça ne veut pas dire que l’oignon est bon à jeter. Les oignons sont appréciés pour leur capacité à rehausser les saveurs de nombreux plats, et parfois détestés pour leur odeur forte et leurs effets sur les yeux. Ils peuvent germer, se ramollir ou pourrir, surtout s’ils sont mal stockés, ce qui peut conduire à un gaspillage évitable.

Un oignon germé, on peut le manger

Contrairement aux pommes de terre germées, les oignons germés sont généralement entièrement comestibles. Mathis Thomas, sur le site Allo Docteurs, explique : « Oui, un oignon germé est totalement comestible, contrairement aux pommes de terre germées. » Le bulbe de l’oignon, même s’il commence à germer, reste utilisable en cuisine, bien que sa texture puisse un peu changer. Il n’y a donc pas toujours raison de le jeter tout de suite.

Comment repérer un oignon devenu impropre à la consommation

Si l’oignon présente des taches brunes, une mauvaise odeur ou une texture ultra molle, mieux vaut ne pas le consommer. Ces signes indiquent généralement que l’oignon a dépassé son stade de comestibilité.

Recycler un oignon germé peut être plus utile que prévu. Un professionnel, bien que non identifié précisément dans le texte, recommande de ciseler l’oignon germé pour l’utiliser comme une herbe aromatique, ce qui apporte une saveur particulière aux plats. Quelques ajustements dans la méthodes de cuisson peuvent transformer ce qui semblait problématique en un atout culinaire.

Comment les conserver pour éviter la germination

Pour prolonger la vie des oignons et retarder leur germination, il est conseillé de les garder dans un endroit sec et frais, avec une plage de température recommandée entre 4 °C et 10 °C. Le réfrigérateur n’est pas l’endroit idéal pour les stocker. Il est aussi important de ne pas les placer à côté des pommes de terre, qui dégagent de l’humidité et des gaz accélérant la germination des oignons.