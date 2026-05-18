Elle achète un ticket à 10,50 € dans un tabac de village : cette Gardoise joueuse occasionnelle repart avec un million d’euros à l’Euromillions

Une habitante du Gard a pris tout le village de Quissac de court en remportant un million d’euros à l’Euromillions, My Million, raconte le journal Midi Libre. Ce qui n’était pour elle qu’un geste anodin s’est transformé en un événement bouleversant qui pourrait changer sa vie. Voici comment un simple ticket validé pour 10,50 € au tabac du coin a permis ce sacré coup de chance.

Le tabac Krysco au centre de l’attention

Le bureau de tabac Krysco, dans la petite commune de Quissac, est désormais célèbre pour une grosse victoire. Deux jours avant le tirage du 17 avril, une résidente du département du Gard a validé une prise de jeu comprenant trois grilles et une option « étoile + », pour un total de 10,50 €. Ce n’est pas la première fois que ce tabac attire l’attention : en décembre 2021, les gérants, Corinne Poirot et son mari, avaient déjà remis un gain de 250 000 € à un autre joueur.

Le 17 avril, lors du tirage de l’Euromillions, My Million, le code inscrit sur le ticket de la gagnante a été tiré au sort. La confirmation est arrivée quand elle est revenue au tabac le lundi 20 avril : le mari de Corinne Poirot a scanné son ticket à la borne de contrôle, et le message « Gros lot » est apparu. La gagnante s’est effondrée en larmes, submergée par l’émotion.

La gagnante, sous le choc

Corinne Poirot décrit la lauréate comme une « cliente » qui joue quelques fois par mois. En apprenant la nouvelle, elle a eu besoin de « partir boire un café pour se remettre de ses émotions », preuve que la surprise était totale. Pour elle, le jeu était surtout « un espoir », un espoir qui, cette fois, a largement dépassé ses attentes.

Corinne raconte ce moment : « Le lundi 20 avril, la dame est venue et mon mari a scanné son ticket à la borne de contrôle ». Ce geste simple a transformé une habitude en une vraie histoire de vie.