Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais faire bouillir du zeste de citron avec gingembre et cannelle libère des composés que l’infusion classique ignore

Faire entrer une atmosphère chaleureuse et accueillante chez soi sans passer par des produits chimiques devient une préoccupation pour beaucoup. Les pot‑pourris sur la cuisinière, appelés aussi simmer pots, proposent une solution naturelle et non toxique pour parfumer la maison. À partir d’ingrédients du quotidien, ils offrent une alternative saine aux bougies parfumées et autres diffuseurs synthétiques, particulièrement appréciée par les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies. Deanna Talerico, dans un article publié sur Homestead and Chill en décembre 2019, partage plusieurs recettes pour transformer votre espace de vie en un véritable havre olfactif.

Le simmer pot, c’est quoi ?

Un simmer pot, c’est simple et efficace : on chauffe des écorces d’agrumes et des épices dans de l’eau pour libérer leurs arômes. C’est une façon économique et durable de parfumer sans fumée et sans produits synthétiques. Le procédé est souvent recommandé comme alternative non toxique aux bougies parfumées ou à d’autres formes de parfum artificiel.

Les ingrédients de base sont de l’eau, des écorces d’agrumes comme le citron, et des épices comme la cannelle et le gingembre. Vous pouvez personnaliser les mélanges à volonté en piochant parmi ce que vous avez à la maison, ce qui rend la méthode très accessible.

Des simmer pots pour tous les goûts

La variété fait partie du charme des simmer pots. Deanna Talerico parle de quatre recettes principales, mais elle en propose en fait cinq. Chacune a son propre profil olfactif, ce qui permet à chaque foyer de trouver la senteur qui lui convient.

Recettes à essayer

Warm Citrus Ginger : un mélange réchauffant d’oranges, de gingembre, de cannelle, avec des clous de girofle et de la vanille.

: un mélange réchauffant d’oranges, de gingembre, de cannelle, avec des clous de girofle et de la vanille. Refreshing Rosemary : le romarin associé au citron et au gingembre pour une sensation de fraîcheur.

: le romarin associé au citron et au gingembre pour une sensation de fraîcheur. Apple Pumpkin Pie : pommes et épices « pumpkin pie » pour une ambiance automnale, parfaite pour les journées fraîches.

: pommes et épices « pumpkin pie » pour une ambiance automnale, parfaite pour les journées fraîches. Oh Christmas Tree : canneberges et cannelle ajoutées aux aiguilles de pin pour retrouver l’esprit de Noël.

: canneberges et cannelle ajoutées aux aiguilles de pin pour retrouver l’esprit de Noël. Lavender Mellow Mood : parfum relaxant de lavande et de camomille, idéal pour se détendre.

Chaque recette peut être adaptée selon l’intensité désirée, en jouant sur la quantité d’ingrédients ou le temps de mijotage.

Comment l’utiliser et précautions

La préparation est simple : faites monter la casserole à une légère ébullition, puis réduisez le feu pour laisser mijoter et diffuser les vapeurs parfumées. Un pot peut être réutilisé jusqu’à une semaine, à condition de le conserver couvert lorsqu’il n’est pas utilisé.

Surveillez le niveau d’eau pour éviter une évaporation complète, surtout si vous avez des animaux domestiques. Certains extraits aromatiques concentrés peuvent leur être nocifs, donc prudence avec ce que vous utilisez.