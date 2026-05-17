Pourquoi il naît de moins en moins de garçons : les démographes pointent un lien direct entre hausse des températures et ratio des naissances

Les bouleversements du climat ne se résument pas à la montée des mers ou à la perte de biodiversité. Une étude récente, menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford et publiée dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), montre que le réchauffement planétaire pourrait aussi modifier la structure démographique de l’humanité. Les auteurs mettent en évidence que des températures supérieures à 20 °C modifient directement le ratio des naissances entre garçons et filles, laissant entendre que les générations à venir pourraient être, en partie, façonnées par le thermomètre.

Températures et ratio de naissance : ce que montre l’étude

L’étude supervisée par le Dr Jasmin Abdel Ghany a porté sur 5 000 000 de naissances dans des régions variées, incluant 33 pays d’Afrique subsaharienne et l’Inde. Les chercheurs ont observé que, quand la température dépasse 20 °C, le nombre de garçons nés diminue significativement par rapport à celui des filles. Les scientifiques décrivent ce phénomène comme un filtre invisible où le stress thermique affecte la survie des fœtus, les fœtus masculins étant particulièrement fragiles.

En Afrique subsaharienne, l’effet de la chaleur se fait surtout sentir quand il survient au premier trimestre de la grossesse, tandis qu’en Inde, c’est le deuxième trimestre qui semble le plus concerné. Ces différences montrent que les conditions locales jouent un rôle important dans la manière dont la chaleur agit sur les naissances.

Mécanismes biologiques et effets sociaux

La vulnérabilité des fœtus masculins à la chaleur est au cœur des explications avancées par l’étude. Des épisodes de canicule augmenteraient la probabilité de mortalité prénatale chez les garçons, en raison de leur sensibilité plus élevée au stress thermique maternel. Les femmes enceintes souffrent davantage de déshydratation, ce qui réduit l’apport de sang, d’oxygène et de nutriments au fœtus et augmente le risque de fausse couche.

En Inde, ce facteur biologique se combine avec des mécanismes sociaux : dans une situation où existent des préférences culturelles pour les fils et le recours aux avortements sélectifs, les vagues de chaleur peuvent temporairement perturber l’accès aux cliniques spécialisées et, par ricochet, influencer la planification familiale.

Inégalités climatiques et conséquences démographiques

Le fil rouge de la recherche met en lumière une inégalité climatique nette : les femmes les plus vulnérables, souvent installées en milieu rural ou disposant de ressources limitées, subissent de façon disproportionnée les effets du réchauffement. Cette vulnérabilité risque d’aggraver les inégalités en matière de santé.

À l’échelle mondiale, ces résultats montrent que les vagues de chaleur posent un problème non seulement climatique, mais aussi sanitaire et démographique. Si ces tendances se poursuivent, la composition des populations pourrait changer de manière importante, modifiant inévitablement l’équilibre social et les dynamiques sociétales futures.