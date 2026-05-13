Cancer : des chercheurs relient un herbicide à des tumeurs chez les moins de 50 ans

Le 13 mai 2026, Le Monde a révélé les conclusions détaillées de cette recherche menée par le Vall d’Hebron Institute of Oncology, à Barcelone. Le cancer devient ici le point central d’un affrontement entre science, industrie chimique et autorités sanitaires. En effet, les chercheurs affirment avoir identifié dans les tumeurs colorectales de patients jeunes une empreinte moléculaire associée au piclorame, un désherbant commercialisé depuis les années 1960. Or, jusqu’à présent, aucune grande agence sanitaire internationale ne considérait cette substance comme cancérogène.

Cancer : des tumeurs colorectales chez les jeunes associées au piclorame

L’étude publiée dans Nature Medicine repose sur l’analyse de centaines d’échantillons tumoraux issus de patients atteints de cancer colorectal précoce. Les scientifiques espagnols ont utilisé une méthode innovante consistant à rechercher des “empreintes épigénétiques” laissées par des expositions environnementales passées. Selon les auteurs, cette approche permet de retracer indirectement certains contacts prolongés avec des substances chimiques. Les chercheurs expliquent avoir identifié une signature moléculaire spécifique du piclorame dans les tumeurs colorectales de patients âgés de moins de 50 ans. Selon Nature Medicine, cette exposition apparaissait nettement plus fréquente dans les cancers précoces que dans les cancers diagnostiqués après 70 ans. L’étude souligne également que plusieurs facteurs déjà connus ont été retrouvés, notamment l’alimentation, le tabagisme ou encore le niveau socio-éducatif. Cependant, le signal associé au pesticide a particulièrement retenu l’attention des auteurs.

Selon l’article scientifique publié le 21 avril 2026, « Notre analyse a confirmé des facteurs de risque déjà identifiés, notamment le niveau d’éducation, l’alimentation et les habitudes tabagiques. », avant d’ajouter que le piclorame figurait parmi les expositions les plus fortement corrélées aux cancers précoces, d’après Nature Medicine du 21 avril 2026. Le cancer colorectal connaît une progression rapide chez les jeunes adultes dans plusieurs régions du monde. Selon les données rappelées par Le Monde le 13 mai 2026, les diagnostics augmentent fortement depuis deux décennies chez les moins de 50 ans. Cette tendance inquiète les oncologues car les causes traditionnelles, comme l’obésité ou l’alimentation ultra-transformée, ne suffisent plus à expliquer l’ampleur du phénomène. Les cancers colorectaux figurent parmi les formes de cancer dont la hausse est la plus marquée chez les 15-39 ans. Le quotidien souligne que certaines cohortes de naissance récentes présentent des taux nettement supérieurs aux générations précédentes. Cette dynamique pousse désormais les chercheurs à explorer davantage les expositions environnementales précoces, notamment les pesticides et les perturbateurs endocriniens.

Cancer : une méthode scientifique qui fragilise les évaluations réglementaires

Le principal bouleversement provoqué par cette étude concerne moins le piclorame lui-même que la méthode employée. Jusqu’ici, les agences sanitaires évaluaient surtout les substances chimiques à partir d’études toxicologiques classiques. Or, l’équipe espagnole propose une démarche radicalement différente : rechercher dans les tumeurs elles-mêmes les traces biologiques d’expositions anciennes. Selon le communiqué relayé le 21 avril 2026 par EurekAlert, les chercheurs ont utilisé des « empreintes épigénétiques » pour reconstituer l’historique environnemental des patients. Cette stratégie permettrait d’identifier des liens invisibles dans les approches traditionnelles. Le Vall d’Hebron Institute of Oncology affirme ainsi que les profils de méthylation observés dans les cellules cancéreuses peuvent révéler certaines expositions chimiques passées avec une précision inédite. Le cancer devient donc un indicateur biologique indirect des failles potentielles du système d’autorisation des pesticides. Car le piclorame est autorisé depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays. Pourtant, selon Le Monde du 13 mai 2026, “aucune autorité sanitaire ne surveille l’exposition de la population à cette substance”. Le journal rappelle également que l’herbicide “n’a jamais été classé cancérogène”.

Cette remise en cause intervient dans un contexte déjà tendu autour des pesticides. En avril 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire française avait lancé plusieurs alertes sur des produits toujours autorisés. Selon Le Monde du 24 avril 2025, l’Anses estimait nécessaire d’améliorer “l’accès aux données d’usage des pesticides” afin de renforcer les études épidémiologiques. L’agence appelait aussi à mieux documenter les expositions chroniques de la population. Par ailleurs, plusieurs travaux récents ont déjà suggéré des liens entre pesticides et cancer. Une étude publiée en juin 2025 dans Environmental Health avait montré une augmentation significative de tumeurs chez des rats exposés au glyphosate, y compris à faibles doses, selon Le Monde du 12 juin 2025. Une autre recherche française évoquait en décembre 2024 un possible lien entre certains pesticides agricoles et la hausse du cancer du pancréas dans plusieurs régions françaises.

Des conséquences économiques et politiques potentiellement majeures

Les implications économiques de cette étude pourraient être considérables. Le marché mondial des pesticides représente plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. Or, si les approches épigénétiques deviennent une nouvelle référence scientifique, de nombreuses autorisations pourraient être réévaluées dans les prochaines années. Le cancer apparaît désormais comme un facteur susceptible de transformer les politiques agricoles et sanitaires. Les chercheurs espagnols insistent toutefois sur un point essentiel : leur étude établit une association forte mais ne démontre pas encore une causalité définitive. Cette nuance reste centrale dans le débat scientifique actuel. Cependant, plusieurs experts estiment déjà que les procédures réglementaires devront évoluer. Selon News Medical, le 22 avril 2026, cette recherche « a constaté qu’un herbicide largement utilisé pourrait être lié à l’augmentation préoccupante des cancers colorectaux chez les jeunes adultes ».

Le média spécialisé souligne également que les scientifiques ont pu détecter des « schémas d’exposition cachés » impossibles à observer avec les outils classiques. Le cancer colorectal chez les jeunes pourrait ainsi devenir un révélateur des limites des systèmes actuels de surveillance environnementale. Les autorités sanitaires européennes n’ont pas encore officiellement réagi à l’étude espagnole. Toutefois, la publication dans Nature Medicine donne à ces travaux une visibilité internationale considérable. Enfin, cette affaire pourrait relancer les tensions entre industriels de l’agrochimie et chercheurs indépendants. Les controverses autour du glyphosate avaient déjà montré l’intensité des affrontements scientifiques et politiques sur les questions de toxicité chronique. Cette fois, la nouveauté vient du fait que les chercheurs ne se contentent plus d’étudier les produits chimiques : ils lisent directement leurs traces dans les cellules tumorales.