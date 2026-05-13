Plus de 100 passagers du Caribbean Princess frappés par le norovirus, et la propagation continue

Un nouvel incident de santé publique touche la compagnie Princess Cruises. Un foyer de norovirus a été détecté à bord du Caribbean Princess, lors d’une croisière dans les Caraïbes. Plus de 100 passagers et membres de l’équipage ont présenté des symptômes pénibles, notamment vomissements et diarrhées. L’événement rappelle à quel point les espaces confinés des navires peuvent favoriser la propagation de maladies.

Ce qui s’est passé et comment ça s’est propagé

Le Caribbean Princess a quitté le Port Everglades le 28 avril pour une croisière de 14 jours. Très tôt dans la traversée, des signes d’une flambée de norovirus ont été notés à bord. Le virus gastro-intestinal, connu pour sa forte contagiosité, a rapidement infecté 102 passagers et 13 membres d’équipage, soit 115 personnes au total. Ce mode de transmission rapide illustre la propension des navires de croisière à faciliter la diffusion des infections.

Les autorités sanitaires ont travaillé avec les responsables du navire pour contenir l’épidémie. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), en partenariat avec Princess Cruises, a renforcé les procédures de nettoyage et de désinfection. Les personnes malades ont été isolées et des prélèvements de selles ont été réalisés pour analyser les infections plus en profondeur.

Mesures prises et analyses

Les opérations de contrôle ont comporté un nettoyage intensif du navire avant son prochain départ, pour limiter la reprise de l’épidémie. Selon le New York Post, malgré ces mesures, « un nombre limité de personnes ont signalé des troubles gastro-intestinaux légers ».

Les médias, dont BFMTV, ont insisté sur la forte contagiosité du norovirus, souvent appelé virus du vomissement ou virus gastrique hautement contagieux. Des épisodes similaires ont déjà eu lieu : en mars, le Star Princess avait vu 141 passagers être affectés.

Antécédents et historique épidémique

Au-delà du Caribbean Princess, d’autres incidents sur des bateaux de croisière montrent la même vulnérabilité des itinéraires. Le navire MV Hondius a connu un foyer d’hantavirus, entraînant l’évacuation de 22 personnes vers les Pays-Bas. Ces cas rappellent que l’hygiène et la surveillance doivent rester des priorités à bord.