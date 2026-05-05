IA : aux urgences, elle surclasse les médecins sur des cas réels

Une étude issue de la Harvard Medical School et publiée dans Science fait avancer la place de l’IA dans la médecine. Pour la première fois, un modèle de raisonnement a été évalué dans des conditions proches du réel, aux urgences de Boston, face à des médecins et sur des patients. L’objectif était de mesurer si l’IA pouvait rivaliser, voire dépasser, les capacités humaines en diagnostic clinique.

L’IA face aux patients réels aux urgences : des résultats supérieurs aux médecins

L’expérience la plus marquante s’appuie sur 76 patients admis aux urgences du Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston. Dans ce cadre, l’IA et des médecins ont analysé les mêmes dossiers médicaux électroniques, incluant signes vitaux et notes infirmières. Le verdict est net : l’IA identifie un diagnostic exact ou très proche dans 67,1 % des cas, contre 50 % à 55 % pour les médecins.

Cette avance persiste à chaque étape du parcours patient, du triage initial à l’hospitalisation. Lorsque davantage d’informations sont disponibles, l’écart se réduit mais reste significatif. L’IA atteint jusqu’à 82 % de précision, tandis que les médecins oscillent entre 70 % et 79 %. Cependant, cet avantage n’est pas toujours statistiquement significatif. Néanmoins, l’IA semble particulièrement performante dans les situations d’urgence où les données sont limitées et où la rapidité de raisonnement est cruciale.

IA et raisonnement clinique : six épreuves, 553 médecins dépassés

Par ailleurs, l’étude ne s’est pas limitée aux cas réels. Elle a également confronté l’IA à des centaines de médecins, précisément 553 praticiens, à travers six types d’épreuves de raisonnement clinique. Dans ces tests, l’IA a surpassé la majorité des médecins, y compris des professionnels certifiés en activité. De plus, sur des cas complexes issus du New England Journal of Medicine, l’IA a inclus le bon diagnostic dans 78,3 % des situations et proposé une piste pertinente dans 97,9 % des cas. En comparaison, des médecins utilisant des ressources classiques n’atteignaient que 44,5 % sur des cas similaires.

Cette différence illustre un saut qualitatif dans les capacités de raisonnement clinique des modèles récents. L’un des auteurs de l’étude, Arjun Manrai, souligne d’ailleurs l’ampleur du phénomène : « En résumé, nous avons soumis l’ensemble des cas de référence dont nous disposions à l’un des nouveaux modèles de raisonnement. Et globalement, le modèle a surpassé notre très large base de médecins de référence », a-t-il déclaré, cité par le San Francisco Chronicle.

Les limites de l’IA et les implications pour les médecins et les urgences

Cependant, malgré ces résultats impressionnants, les chercheurs appellent à la prudence. L’étude se concentre uniquement sur le raisonnement textuel et ne prend pas en compte les signaux essentiels en médecine, comme les expressions faciales, les sons respiratoires ou l’examen physique. Ainsi, l’IA reste limitée à une analyse basée sur des données écrites. Plusieurs experts insistent sur le rôle complémentaire de l’IA plutôt que substitutif. Adam Rodman, médecin impliqué dans l’étude, affirme que ce type de technologie « fonctionne pour établir des diagnostics dans le monde réel », selon Issues.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un remplacement des médecins, mais d’un outil d’aide à la décision, comparable à un second avis clinique. Enfin, les implications dépassent largement le cadre hospitalier. L’étude évoque la possibilité de réduire les erreurs diagnostiques, les retards de prise en charge et les coûts associés. Elle indique explicitement : « L’utilisation accrue de ces outils pourrait contribuer à réduire les coûts humains et financiers de l’erreur diagnostique », selon Les Numériques. Dès lors, l’IA pourrait transformer l’organisation des urgences, mais aussi redéfinir le rôle du médecin dans un système de soins hybride.