Hantavirus : quand les théories complotistes ressurgissent des archives du Covid

L’apparition de cas d’Hantavirus à bord du navire de croisière MV Hondius a suffi à déclencher, en quelques heures, une vague de désinformation massive sur les plateformes numériques. Une analyse de l’Agence de vérification de Radio France livre un constat saisissant : parmi les dix publications les plus partagées sur Facebook en France, huit émanent de sources trompeuses ou complotistes. Cette proportion alarmante dit quelque chose d’essentiel sur la vitesse à laquelle la machine à désinformation s’empare des crises sanitaires naissantes, avant même que la réalité épidémique ne soit établie.

Depuis le rapatriement des passagers français dimanche dernier, les réseaux sociaux ont vu exploser les contenus consacrés au virus. Selon les données de Visibrain, plus de 5 000 publications ont été recensées en France sur cette seule période, contre une cinquantaine à peine la semaine précédente. Cette progression fulgurante s’accompagne d’une visibilité disproportionnée accordée aux sphères conspirationnistes.

La machine complotiste se réactive instantanément

« La résurrection presque immédiate des théories conspirationnistes de l’époque du Covid-19 rappelle que la désinformation ne disparaît pas comme par enchantement lorsque la crise qui en est à l’origine est terminée », observe Yotam Ophir, directeur d’un laboratoire de recherche sur la désinformation à l’Université de Buffalo. Ce phénomène de réactivation automatique des récits complotistes élaborés pendant la pandémie est aujourd’hui bien documenté : les narratifs ne meurent pas, ils hibernent, prêts à ressurgir au moindre signal d’alerte sanitaire.

Les contenus les plus viraux sur Facebook proviennent majoritairement de figures emblématiques du complotisme. Alex Jones, fondateur d’InfoWars et déjà condamné pour ses mensonges, s’empresse ainsi de publier sur X : « ALERTE CONFINEMENT : les mondialistes lancent leur Covid 2.0. » Cette formule, qui établit d’emblée un parallèle avec les restrictions sanitaires de la pandémie, illustre parfaitement la rhétorique de recyclage à l’œuvre dans ces milieux.

Facebook, terrain privilégié de la désinformation sanitaire

L’analyse des interactions sur Facebook révèle l’étendue du phénomène. Les contenus complotistes figurant dans le top 10 cumulent environ 35 000 réactions sur un total de 88 000 enregistrées en 48 heures, soit près de 40 % de l’ensemble des interactions sur le sujet. Cette proportion témoigne de l’efficacité redoutable des algorithmes dans la mise en avant de contenus sensationnalistes, au détriment d’une information vérifiée et nuancée. Selon l’Agence de vérification de Radio France, ce déséquilibre est particulièrement marqué sur cette plateforme, où les mouvances antivax et conspirationnistes bénéficient d’une visibilité sans commune mesure avec leur audience réelle.

Contrairement à d’autres plateformes où le paysage informationnel demeure plus équilibré, Facebook concentre une forte exposition de ces mouvances. Sur YouTube, HugoDécrypte domine avec plus de 400 000 vues, tandis que franceinfo maintient une présence significative avec 50 000 vues.

Bill Gates et l’ivermectine : le recyclage des cibles privilégiées

Les théoriciens du complot ne cherchent guère à innover autour de l’Hantavirus : ils se contentent de réactiver les récits éprouvés de la pandémie, en les appliquant à ce nouveau contexte. Bill Gates redevient ainsi la figure centrale d’un supposé complot pharmaceutique mondial, tandis que l’ivermectine retrouve son statut de « remède miracle » brandi contre l’establishment médical. TF1 Info a analysé en détail ce phénomène de résurgence.

L’ancienne députée trumpiste Marjorie Taylor Greene incarne parfaitement cette dynamique en présentant l’Hantavirus comme une « arme biologique » orchestrée par les laboratoires pharmaceutiques. Elle s’appuie notamment sur les déclarations de Mary Talley Bowden, médecin texane connue pour ses fausses informations, qui promeut activement l’ivermectine tout en la commercialisant directement sur son site personnel, mêlant ainsi l’idéologie à un intérêt commercial assumé.

Les implications pour les entreprises et la société

Cette résurgence immédiate du complotisme soulève des questions fondamentales pour les entreprises du secteur de la santé comme pour les plateformes numériques. La rapidité de propagation des mensonges sur les réseaux sociaux interroge directement la responsabilité sociale des géants technologiques en matière de modération des contenus. Comme le rappelle Sud Ouest, ce phénomène n’est pas le fruit du hasard : il obéit à des logiques bien rodées, héritées de la période Covid.

« La désinformation atteint des niveaux extrêmes avec l’ivermectine », déplore le virologue John Lednicky de l’Université de Floride. Cette observation illustre les défis auxquels se heurtent les autorités sanitaires pour maintenir une information fiable dans un écosystème numérique où l’amplification algorithmique joue structurellement en faveur du sensationnel plutôt que du vrai.

Vers une stratégie de prévention de l’infodémie

Ce nouveau cycle de désinformation confirme l’urgence de développer des stratégies préventives contre l’infodémie. Les acteurs du secteur numérique portent une responsabilité particulière dans la conception de mécanismes de détection précoce et de limitation de la propagation des contenus trompeurs, une mission d’autant plus délicate que ces contenus exploitent les ressorts émotionnels les plus puissants : la peur, la méfiance, le sentiment d’être manipulé.

L’Organisation mondiale de la santé, consciente de ces enjeux, a d’ores et déjà indiqué avoir « constaté des discussions en ligne suggérant que l’ivermectine pourrait être utile dans ce cas, mais nous n’avons vu aucune étude démontrant que l’ivermectine est un traitement efficace contre l’Hantavirus ». Une position qui illustre la nécessité d’une communication proactive, capable de devancer les tentatives de récupération commerciale ou idéologique des crises sanitaires. À ce titre, le travail de vérification mené par l’AFP Factuel constitue une ressource précieuse pour démêler le vrai du faux.

Cette nouvelle manifestation d’infodémie à grande échelle confirme, si besoin en était, que les crises sanitaires constituent des terrains particulièrement fertiles pour les théories du complot. Elle souligne également l’impératif, pour les acteurs publics et privés, de construire une réponse coordonnée intégrant à la fois la dimension technologique et l’éducation aux médias, deux leviers complémentaires sans lesquels aucune stratégie de lutte contre la désinformation ne saurait être durablement efficace. On lira également avec intérêt l’analyse de France 24 sur la manière dont ce « virus complotiste » se propage, ainsi que le récit du Caribbean Princess frappé par le norovirus, qui rappelle que les croisières sont devenues des symboles récurrents des alertes sanitaires virales.