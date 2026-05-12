Streaming : Netflix accusée d’espionnage par le Texas

Le géant du streaming Netflix se trouve désormais au cœur d’une tempête judiciaire d’envergure. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a engagé lundi une procédure retentissante contre la plateforme, dénonçant l’existence d’un véritable « programme de surveillance comportementale d’une ampleur stupéfiante ». Cette action judiciaire, déposée devant le tribunal d’État du comté de Collin, soulève des interrogations fondamentales sur la protection des données personnelles et la sécurité des mineurs dans l’univers numérique contemporain.

« Netflix n’est pas la plateforme sans publicité et respectueuse des enfants qu’elle prétend être. Au contraire, elle a trompé les consommateurs tout en exploitant leurs données privées pour générer des milliards », a déclaré Ken Paxton dans un communiqué accompagnant cette démarche judiciaire d’exception.

Les accusations détaillées du procureur général texan

Cette plainte de cinquante-neuf pages déploie un réquisitoire méticuleux contre les pratiques présumées de Netflix. Le procureur texan dénonce la construction d’une « machinerie de surveillance » sophistiquée, capable de traquer et d’enregistrer les habitudes de visionnage des utilisateurs, leurs préférences esthétiques, leurs appareils connectés, leurs réseaux domestiques, l’utilisation des applications et « d’autres données comportementales sensibles » collectées indistinctement via les profils adultes comme enfants.

L’accusation la plus accablante concerne la collecte de données sans consentement explicite, particulièrement auprès des mineurs. La plainte affirme que Netflix génère « des milliards de dollars chaque année en vendant secrètement les données des consommateurs » à des courtiers commerciaux et des entreprises de publicité en ligne, transformant ainsi ses abonnés en produits commercialisables.

Les reproches s’étendent également à l’architecture même de la plateforme. Le document judiciaire dénonce des « fonctionnalités subtiles conçues pour manipuler les utilisateurs afin qu’ils adoptent les comportements que Netflix souhaite qu’ils adoptent », citant notamment la fonction de lecture automatique activée par défaut comme instrument de captation de l’attention.

Un changement de cap controversé vers la publicité

L’une des accusations les plus saisissantes concerne ce que Paxton qualifie d’« appât et substitution » publicitaire. La plainte rappelle qu’en janvier 2020, le PDG de Netflix Reed Hastings avait explicitement distingué son entreprise de ses concurrents comme Amazon et Meta en déclarant : « Nous n’intégrons pas les données de tout le monde. Nous ne sommes pas controversés de cette manière. »

Pourtant, fin 2022, Netflix a introduit un niveau d’abonnement avec publicité, rompant ainsi avec sa promesse historique d’offrir un service exempt de messages commerciaux. Cette évolution stratégique s’est révélée commercialement fructueuse : les abonnés au niveau Basic avec publicité ont plus que doublé, passant de soixante-dix millions entre 2024 et 2025, générant 1,5 milliard de dollars de revenus publicitaires en 2025. Cette transformation du modèle économique illustre la tension croissante entre promesses marketing et réalités commerciales.

Des pratiques alléguées d’addiction ciblant les enfants

Au-delà de la collecte de données, la plainte dénonce les méthodes employées pour fidéliser les utilisateurs, particulièrement les plus vulnérables. Le procureur texan accuse Netflix de concevoir « de manière trompeuse sa plateforme pour qu’elle génère une dépendance », développant des fonctionnalités spécifiquement calibrées pour maintenir les spectateurs dans un état de consommation prolongée.

La fonction de lecture automatique, activée par défaut sur l’ensemble des profils y compris ceux destinés aux enfants, cristallise ces préoccupations légitimes. Cette stratégie viserait à « rendre les enfants et les familles dépendants à sa plateforme », selon les termes explicites de la plainte. Ces mécanismes de captation de l’attention s’apparentent aux techniques développées par l’industrie du jeu vidéo et des réseaux sociaux, soulevant des questions éthiques sur la responsabilité des plateformes envers leurs utilisateurs mineurs.

Il convient de souligner que d’autres services de streaming majeurs comme Disney+ et HBO Max utilisent également des fonctions de lecture automatique, révélant des questionnements plus larges sur les pratiques standardisées de l’industrie du divertissement numérique.

La défense de Netflix et les enjeux juridiques

Confrontée à ces accusations graves, Netflix a catégoriquement rejeté les allégations texanes. Dans une déclaration transmise aux médias, un porte-parole de la société a qualifié la plainte de « sans fondement et basée sur des informations inexactes et déformées ».

« Netflix prend au sérieux la vie privée de ses membres et se conforme rigoureusement aux lois sur la confidentialité et la protection des données partout où nous opérons », a précisé l’entreprise. « Nous avons hâte d’aborder les allégations du procureur général du Texas devant le tribunal et d’expliquer davantage nos contrôles parentaux de premier plan ainsi que nos pratiques de confidentialité transparentes. »

La procédure s’appuie sur la loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses (DTPA), adoptée dans les années 1970. Paxton réclame un procès devant jury, une injonction permanente pour interrompre la collecte de données et des sanctions civiles pouvant atteindre dix mille dollars par violation de la DTPA. Ces sanctions potentielles pourraient représenter des montants considérables au regard du nombre d’utilisateurs concernés.

Des implications plus vastes pour l’industrie technologique

Cette affaire s’inscrit dans un mouvement plus ample de surveillance accrue des pratiques des géants technologiques. En mars dernier, un jury de Los Angeles avait jugé Meta et YouTube de Google négligents dans la conception de leurs plateformes de réseaux sociaux, une décision que les deux entreprises contestent actuellement en appel, illustrant la résistance de ces acteurs face aux nouvelles exigences réglementaires.

Ken Paxton, qui brigue actuellement l’investiture républicaine pour le Sénat américain au Texas, a lancé le mois dernier une enquête sur les principales plateformes de streaming musical, notamment Spotify et Apple Music, pour des allégations de corruption visant à promouvoir artificiellement certains contenus. Cette multiplication des initiatives judiciaires révèle une approche systémique de remise en question des modèles économiques numériques. À l’image des mobilisations citoyennes pour la protection de l’environnement, ces actions judiciaires témoignent d’une prise de conscience collective face aux enjeux de protection des données personnelles.

Cette multiplication des actions judiciaires reflète une évolution significative de la régulation du secteur technologique. Cette tendance régulatrice pourrait s’étendre à d’autres États et plateformes, redéfinissant potentiellement les règles du jeu pour l’ensemble de l’industrie du streaming. Comme dans le domaine de la santé publique où les liens entre pollution et propagation virale ont nécessité une révision des politiques environnementales, l’industrie technologique pourrait subir des transformations profondes.

L’issue de cette procédure pourrait établir un précédent déterminant pour la protection des données des utilisateurs, particulièrement des mineurs, et contraindre l’ensemble du secteur à repenser ses modèles économiques fondés sur la collecte et la monétisation de données personnelles. Cette remise en question fondamentale pourrait redéfinir durablement les rapports entre plateformes numériques et utilisateurs.