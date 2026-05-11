« Une insurrection populaire » : le maire LFI Bally Bagayoko prévient déjà ce qui arrivera si le RN gagne en 2027

Les propos audacieux de Bally Bagayoko sur une « insurrection populaire » provoquent des remous.

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Nicolas Jean
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« Une insurrection populaire » : le maire LFI Bally Bagayoko prévient déjà ce qui arrivera si le RN gagne en 2027
« Une insurrection populaire » : le maire LFI Bally Bagayoko prévient déjà ce qui arrivera si le RN gagne en 2027 © Social Mag
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Dans une actualité qui pose question, le journaliste Eliot Deval a évoqué un sujet sensible pendant son édito dans l’émission de CNEWS, « l’Heure des Pros Week-End ». Au centre des échanges : les propos de Bally Bagayoko, maire LFI (La France Insoumise) de Saint-Denis, qui a évoqué la possibilité d’une « insurrection populaire » en réaction à une éventuelle victoire du RN en 2027. Ce débat renvoie à des interrogations sur l’état de la démocratie et les réactions possibles face à un basculement politique.

Qui est qui dans la polémique

La discussion a pris de l’ampleur après la prise de position de Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, qui a dit avoir « l’intime conviction que la population est capable de se lever ». L’expression « insurrection populaire » a été largement commentée, car elle évoque une réaction civile potentiellement extrême.

Face à ces propos, Eliot Deval s’est étonné du silence persistant autour de ces déclarations lors de son édito diffusé « ce dimanche » sur CNEWS. Cette interrogation soulève la nécessité de réfléchir davantage à la nature de telles paroles et à leurs possibles répercussions sur le climat politique en France.

Réactions et suites possibles

Les propos de Bally Bagayoko ont été qualifiés de « lourds de sens » et ont lancé des discussions animées sur la ligne éditoriale de nombreux médias, ainsi que sur le rôle des élus pour attiser ou calmer les tensions politiques. La phrase « Pourquoi ce silence quand Bally Bagayoko parle d’insurrection populaire » souligne l’intérêt d’un débat public sur l’acceptabilité de telles prises de parole dans l’arène politique.

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