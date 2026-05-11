La voiture Google Street View ne passe pas par hasard : comment connaître sa date de passage dans votre rue

L’intérêt pour la capacité de Google Street View à capturer des images détaillées a repris de la vigueur récemment, et beaucoup d’internautes se demandent comment prévoir le passage de ces voitures équipées de caméras panoramiques. Savoir quand la voiture Google Street View passera peut être à la fois intéressant et utile. Dans un monde où l’accès à l’information est primordial, connaître cette arrivée peut offrir des opportunités pour les particuliers comme pour les commerces locaux.

Comment prévoir le passage de la voiture Street View

Même si Google ne publie pas d’agenda précis pour les passages de ses voitures Street View, plusieurs méthodes permettent de s’en rapprocher. La première consiste à consulter régulièrement les annonces en ligne et le site officiel de Google Street View, qui communique parfois des mises à jour régionales sur les itinéraires empruntés par les véhicules de capture.

Surveiller votre quartier reste aussi une bonne solution. Les voitures de Google se remarquent par une grosse caméra panoramique posée sur le toit. Ces caméras prennent des vues à 360° horizontalement et 290° verticalement, et les véhicules parcourent des centaines de milliers de kilomètres pour mettre à jour les données sur Google Maps et Street View.

Comment ces images sont prises et à quoi elles servent

Les voitures Google renouvellent souvent les prises de vues, en général tous les deux à trois ans, ou plus tôt si nécessaire pour répondre à la demande. À ce jour, elles ont parcouru plus de 16 000 000 km à travers le monde. Cette technologie permet de visualiser un itinéraire, d’explorer des lieux ou de vérifier l’aspect d’un bâtiment avant de s’y rendre. C’est un outil puissant pour les particuliers, mais aussi pour les commerces locaux qui peuvent gagner en visibilité.

Pour une entreprise, apparaître de manière attractive sur Google Street View peut être un vrai atout marketing, en attirant potentiellement de nouveaux clients grâce à une bonne première impression visuelle. Par ailleurs, SupercarBlondie a partagé des conseils utiles pour ceux qui veulent anticiper et voir cette technologie en action.