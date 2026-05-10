Fini les trajets domicile-bureau : le gouvernement préfère le télétravail de ses agents plutôt que d’agir sur le prix des carburants

Face à la hausse des carburants, le gouvernement propose des solutions inédites pour les fonctionnaires, comme une indemnité de 50 € et l’extension du télétravail.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Fini les trajets domicile-bureau : le gouvernement préfère le télétravail de ses agents plutôt que d'agir sur le prix des carburants
Fini les trajets domicile-bureau : le gouvernement préfère le télétravail de ses agents plutôt que d’agir sur le prix des carburants © Social Mag
LinkedInWhatsApp

La crise récente au Moyen-Orient fait monter les prix des carburants en France, et le gouvernement ajuste le fonctionnement des administrations publiques. Ces mesures, révélées le 7 mai 2026, visent à limiter les répercussions économiques sur les agents publics et à promouvoir des pratiques de travail plus flexibles. La situation est détaillée dans une circulaire émanant de Bercy, signée par David Amiel, actuel ministre de l’Action et des Comptes publics, tout comme les discussions sur les jours de carence.

Favoriser le télétravail pour réduire les frais de transport

Pour diminuer les charges des agents publics, notamment ceux qui utilisent leur véhicule personnel, le ministère propose d’élargir l’usage du télétravail, rapporte Ouest France. La circulaire invite à envisager une augmentation du télétravail pour ces agents, en rappelant toutefois la limite légale de trois jours par semaine pour les employés à temps plein.

Cette mesure répond directement à la flambée des prix du carburant, qui complique le quotidien et le budget de nombreux foyers. L’approche mise en avant cherche à offrir plus de souplesse dans l’organisation du travail tout en respectant les règles en vigueur. En s’appuyant sur des propositions « individualisées », le gouvernement espère mieux adapter les solutions sur le terrain, en tenant compte des spécificités de chaque situation professionnelle, notamment en ce qui concerne les cotisations retraite.

Limiter au maximum les déplacements professionnels

Un autre volet majeur de la circulaire consiste à réduire immédiatement les déplacements professionnels non essentiels. Les consignes sont claires : réunions, formations, séminaires et activités similaires devront désormais se dérouler en distanciel. L’usage de l’audioconférence ou de la visioconférence est fortement conseillé pour éviter des trajets coûteux.

Cela dit, certains déplacements restent inévitables, notamment ceux liés à des interventions urgentes, des missions de sécurité ou des inspections qui garantissent la continuité des services publics. La Confédération générale du travail (CGT), le principal syndicat de la Fonction publique, a exprimé son inquiétude, estimant que ces restrictions pourraient nuire à l’efficacité du service public. Selon la CGT, « l’exercice des missions de service public de l’État va être réduit de manière inacceptable en limitant les déplacements professionnels ».

Un coup de pouce financier : l’indemnité carburant de 50 €

Conscient des difficultés financières qui montent, le gouvernement a prévu une indemnité carburant de 50 € pour soutenir les travailleurs modestes grands rouleurs. Les modalités d’éligibilité restent à préciser, mais la mesure s’accompagne d’un appel à sensibiliser et informer les agents sur les différents soutiens disponibles.

Cette initiative intervient alors que les discussions sur une augmentation salariale se poursuivent. La CGT a souligné que, même avec l’indemnité carburant et l’extension du télétravail, ces ajustements ne sauraient constituer une solution définitive à la crise financière que traversent les agents publics.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

« J'ai juste décroché et dit allô » : cette nouvelle arnaque aux appels silencieux utilise l'IA pour cloner votre voix en 3 secondes
Actualités

« J’ai juste décroché et dit allô » : cette nouvelle arnaque aux appels silencieux utilise l’IA pour cloner votre voix en 3 secondes

Ce droit datant de 1936 permet aux retraités d'économiser 150 € sur leurs vacances : il est sans condition de revenus et presque personne ne le demande
Actualités

Ce droit datant de 1936 permet aux retraités d’économiser 150 € sur leurs vacances : il est sans condition de revenus et presque personne ne le demande

Ce village de 40 habitants offre un logement gratuit, mais la contrepartie surprend
Actualités

Ce village de 40 habitants offre un logement gratuit, mais la contrepartie surprend

Le cœur résiste au cancer : le rôle surprenant des battements
Actualités

Le cœur résiste au cancer : le rôle surprenant des battements

Cybercriminalité : Fortinet révèle une explosion de 389% des victimes de ransomware en un an
Actualités

Cybercriminalité : Fortinet révèle une explosion de 389% des victimes de ransomware en un an

Elle part en vacances sans désactiver l'itinérance des données : son opérateur lui réclame 16 000€, « je pensais que c'était plafonné »
Actualités

Elle part en vacances sans désactiver l’itinérance des données : son opérateur lui réclame 16 000€, « je pensais que c’était plafonné »

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly