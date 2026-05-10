Le tutoriel calcul retraite complémentaire AGIRC-ARRCO repose sur une formule simple: nombre de points acquis × valeur du point (1,4386 € en 2026) = montant annuel brut de votre pension.

Vos points s’accumulent chaque année selon votre tranche de salaire (taux de 6,20% jusqu’à 46 368 € en 2026, puis 17% au-delà)

Cette pension représente 40 à 50% du revenu total des retraités du secteur privé, soit plusieurs centaines d’euros par mois en moyenne

Les majorations familiales peuvent augmenter votre pension de 10% dès trois enfants, un bonus que 60% des bénéficiaires oublient de réclamer

Trois retraités sur quatre ignorent le montant exact de leur pension complémentaire avant de la recevoir. Résultat?

Des surprises désagréables au moment du départ, parfois plusieurs centaines d’euros d’écart avec les prévisions.

Contrairement à la retraite de base de la Sécurité sociale, la complémentaire AGIRC-ARRCO fonctionne par points, un système opaque pour beaucoup, mais redoutablement simple une fois le mécanisme compris. Cette pension pèse lourd dans votre budget futur: elle finance 40 à 50% du revenu des anciens salariés du privé, soit parfois plus que la retraite de base elle-même.

Pourtant, les caisses communiquent peu sur les subtilités du calcul. Les majorations familiales, les coefficients de solidarité, les règles de conversion des points: autant de détails qui changent tout (et que personne ne vous explique spontanément).

Au programme: comprendre le système AGIRC-ARRCO avant de vous lancer dans les calculs, rassembler les documents indispensables, calculer vos points selon votre tranche de salaire, appliquer la valeur du point 2026 à 1,4386 euros, intégrer les majorations et bonifications, vérifier votre éligibilité au taux plein, dénicher les erreurs fatales qui faussent les résultats, et découvrir les droits que les caisses ne mentionnent jamais. Vous obtiendrez une estimation fiable en moins de 30 minutes.

Comprendre le système AGIRC-ARRCO avant de calculer

Janvier 2019 marque un basculement invisible pour 18 millions de salariés: l’AGIRC et l’ARRCO fusionnent en un seul régime. Résultat concret?

Vos relevés de points pré-2019 ont été convertés selon un ratio précis, et ce chiffre détermine aujourd’hui 40 à 50 % de votre pension totale. Pourtant, 6 salariés sur 10 ignorent combien de points ils possèdent réellement. Et découvrent le montant exact au moment de liquider leurs droits, souvent trop tard pour optimiser.

Le principe tient en une formule: chaque mois, vos cotisations (6,20 % sur la tranche 1, 17 % au-delà du plafond de 48 060 €) sont converties en points via un prix d’achat fixé à 20,1877 € en 2024. Exemple chiffré: un salaire annuel brut de 48 060 € génère 378,67 points par an.

Ces points s’accumulent pendant 30, 40 ans, puis, au moment du départ, ils sont multipliés par la valeur du point (1,4386 € en 2026) pour obtenir votre pension annuelle brute.

Fusion AGIRC-ARRCO, ce qui a changé pour votre retraite

Avant 2019, les cadres cotisaient à deux caisses distinctes (ARRCO pour la tranche 1, AGIRC pour les tranches supérieures), avec des valeurs de point différentes. La fusion a unifié les règles: un seul point AGIRC-ARRCO remplace les anciens points ARRCO (ratio de conversion 1:1) et AGIRC (ratio ajusté).

Conséquence pratique: vos relevés pré-2019 affichent désormais un total unique, mais attention, si vous aviez des points AGIRC à forte valeur, vérifiez la conversion ligne par ligne. Les erreurs de transfert existent, et elles coûtent en moyenne 200 € par an de pension perdue.

Pourquoi la retraite complémentaire représente près de la moitié de votre pension

La Sécurité sociale verse la retraite de base (calculée sur vos 25 meilleures années), mais elle plafonne rapidement. Au-delà de 48 060 € de salaire annuel, seule la complémentaire continue d’accumuler des droits. Et c’est là qu’elle pèse lourd.

Pour un cadre ayant cotisé 40 ans avec un salaire moyen de 60 000 €, la complémentaire peut atteindre 1 200 € mensuels contre 1 400 € pour la base. Le ratio 40-50 % n’est pas une moyenne théorique: c’est le seuil où la plupart des salariés du privé basculent, surtout ceux qui ont dépassé le plafond Sécurité sociale pendant une partie significative de leur carrière.

Étape 1, rassemblez vos documents et informations de carrière

Le prix d’achat du point Agirc-Arrco s’établit à 20,1877 € en 2024, un chiffre que 7 salariés sur 10 ignorent au moment de préparer leur dossier de retraite. Résultat: ils découvrent trop tard que leurs relevés comportent des erreurs de calcul qui leur coûtent des centaines d’euros par an.

La première étape de ce tutoriel calcul retraite complémentaire consiste à rassembler les documents qui prouvent chaque euro cotisé depuis votre premier emploi. Sans ce socle documentaire, impossible de vérifier si vos 378,67 points annuels pour un salaire au plafond de 48 060 € ont bien été enregistrés.

Le relevé de carrière, votre document indispensable

Votre relevé de carrière centralise l’historique complet de vos cotisations Agirc-Arrco depuis votre entrée sur le marché du travail. Accessible gratuitement sur info-retraite.fr, ce document officiel liste vos employeurs successifs, les périodes de cotisation et le nombre de points acquis chaque année.

Concrètement, vous devez vérifier que chaque ligne correspond à vos bulletins de salaire: un écart de 5 % sur une carrière de 40 ans peut amputer votre pension de 200 € par mois. La demande doit être effectuée au moins 5 mois avant votre départ à la retraite pour corriger d’éventuelles anomalies, passé ce délai, les recours deviennent complexes et coûteux.

Où trouver votre nombre de points AGIRC-ARRCO actuels

Votre total de points apparaît en première page du relevé, mais le vrai travail consiste à croiser cette donnée avec vos fiches de paie. Les erreurs de saisie touchent 12 % des dossiers, principalement sur les périodes de chômage indemnisé ou les changements d’employeur.

Pour anticiper votre pension, comparez votre nombre de points au tableau de référence: 5 000 points génèrent environ 600 € par mois en 2026 (valeur du point à 1,4386 €), tandis que 20 000 points atteignent 2 398 € mensuels. Pour optimiser votre couverture santé après le départ à la retraite, consultez notre guide quelle mutuelle pour ma retraite.

Étape 2, calculez vos points annuels selon votre tranche de salaire

378,67 points par an pour un salaire au plafond, c’est le résultat exact du calcul AGIRC-ARRCO quand vous gagnez 48 060 € (tranche 1) plus une partie en tranche 2. En pratique, chaque euro cotisé ne produit pas le même nombre de points selon votre niveau de rémunération.

Le piège? La plupart des salariés ignorent qu’ils cumulent des points à deux vitesses différentes, avec un taux qui triple brutalement au-delà du plafond de la Sécurité sociale.

Au bout du compte, des surprises au moment de liquider la pension, quand on découvre que les années à 60 000 € n’ont pas généré trois fois plus de points qu’un salaire à 30 000 €.

La formule magique pour convertir vos cotisations en points

Le calcul repose sur une équation simple mais implacable: Points acquis = (Salaire brut annuel × Taux de cotisation) / Prix d’achat du point. En 2024, ce prix d’achat s’établit à 20,1877 €, un chiffre qui évolue chaque année et détermine combien de points vous obtenez pour chaque euro cotisé.

Autrement dit, si vous cotisez 100 € sur l’année, vous n’achetez que 4,95 points environ. Ce mécanisme explique pourquoi une carrière complète génère rarement plus de 7 000 à 8 000 points pour un salarié moyen, soit une pension complémentaire de 10 000 € bruts par an avec la valeur 2026 du point à 1,4386 €.

Tranche 1 et tranche 2, comprendre les taux de cotisation différents

Jusqu’à 48 060 € de salaire brut annuel, vous cotisez à 6,20 %, c’est la tranche 1, celle du plafond de la Sécurité sociale. Au-delà, entre 48 060 € et 75 500 €, le taux bondit à 17 %, soit presque trois fois plus.

Cette rupture brutale crée deux régimes d’accumulation: pour comment optimiser sa retraite, il faut comprendre que les années où vous dépassez le plafond génèrent proportionnellement plus de points sur la partie haute du salaire. Prenons le calcul complet d’un salarié à 75 500 €: (48 060 × 6,20 %) + (27 440 × 17 %) = 7 644,52 € de cotisations, divisés par 20,1877 = 378,67 points.

En comparaison, un salaire de 30 000 € ne produit que 92 points par an, quatre fois moins pour un revenu deux fois moindre.

Social Mag conseil: Demandez chaque année votre relevé de points AGIRC-ARRCO pour vérifier que les tranches 1 et 2 sont correctement appliquées, une erreur de classification peut vous faire perdre des dizaines de points sur une carrière.

Étape 3, multipliez vos points par la valeur du point 2026

Vous avez accumulé 7 049 points sur votre carrière? Mauvaise nouvelle: 90 % des futurs retraités s’arrêtent ici et ratent la dernière étape.

Résultat? Ils découvrent leur pension réelle le jour du versement, souvent bien en-dessous de leurs attentes.

Le piège: croire que le nombre de points suffit. Faux.

Sans la valeur actualisée du point, vos calculs tombent à côté.

Valeur du point AGIRC-ARRCO en 2026, 1,4386 euros

Le point AGIRC-ARRCO vaut 1,4386 € en 2026, selon Neovia Retraite. Hausse de 1,6 % par rapport aux 1,4159 € de 2024.

Cette revalorisation annuelle suit l’inflation, mais attention: elle reste inférieure à la hausse des prix réels dans certains secteurs. Ce décalage explique pourquoi tant de retraités ressentent une baisse de pouvoir d’achat malgré les revalorisations officielles.

Pour approfondir les mécanismes d’indexation, consultez notre réforme des retraites explication.

Du nombre de points à la pension mensuelle brute

La formule tient en une ligne: Pension annuelle brute = Nombre de points × 1,4386 €. Divisez ensuite par 12 pour obtenir le montant mensuel.

Contrairement aux idées reçues, aucun coefficient de minoration ne s’applique ici si vous partez à taux plein, la réduction éventuelle touche uniquement la retraite de base. Trois scénarios concrets:

Points accumulés Pension annuelle brute Pension mensuelle brute 4 000 points 5 754 € 479 € 7 049 points 10 141 € 845 € 20 000 points 28 772 € 2 398 €

Le seuil critique? 5 000 points génèrent environ 7 193 € par an (600 € mensuels). En-dessous, la complémentaire pèse peu dans votre budget retraite, la Sécurité sociale devient votre principal filet.

Étape 4, intégrez les majorations et bonifications applicables

Vous avez multiplié vos points par 1,4386 € et obtenu votre pension de base. Erreur classique: s’arrêter là.

L’Agirc-Arrco prévoit des majorations familiales que 6 retraités sur 10 oublient de réclamer, laissant jusqu’à 120 € par mois sur la table. Le mécanisme?

Une majoration de 10 % dès trois enfants nés ou élevés, applicable automatiquement si vous avez fourni les justificatifs à temps. Dans les faits, une pension de 1 200 € passe à 1 320 €, 1 440 € de gain annuel brut qui s’accumule sur 20 ou 30 ans de retraite.

Premier piège: la limite d’âge. La majoration court jusqu’aux 25 ans de l’enfant s’il poursuit des études supérieures. Mais vous devez transmettre chaque année le certificat de scolarité à l’Agirc-Arrco.

Oubli fréquent, perte immédiate. Deuxième angle méconnu: les bonifications pour carrières longues ou situations de handicap s’additionnent à la majoration enfants, contrairement aux idées reçues qui les présentent comme exclusives.

Pour approfondir les dispositifs sociaux applicables, consultez notre actualité sanitaire et sociale 2021.

Majoration pour enfants, jusqu’à 25 ans si études

Les conditions précises: trois enfants minimum, majoration de 10 % sur le montant brut annuel, extension jusqu’à 25 ans si l’enfant est inscrit dans l’enseignement supérieur (BTS, licence, master). Justificatifs exigés: livret de famille, certificats de scolarité annuels pour les 18-25 ans.

Attention au délai: la demande doit accompagner votre dossier de liquidation, idéalement 5 mois avant le départ. Omission fréquente: ne pas actualiser le statut étudiant chaque année, ce qui interrompt le versement.

Autres bonifications méconnues qui augmentent votre pension

Au-delà des enfants, trois leviers existent. Les carrières longues (début avant 20 ans) ouvrent des points gratuits sous conditions.

Les situations de handicap donnent droit à des majorations spécifiques, cumulables avec la majoration familiale. Enfin, certains accords de branche prévoient des points supplémentaires pour pénibilité, vérifiez votre convention collective.

Impact réel: un dossier complet peut ajouter 8 à 12 % à la pension finale, soit 96 à 144 € mensuels sur une base de 1 200 €.

Étape 5, vérifiez votre éligibilité au taux plein et anticipez les décotes

Votre retraite de base à taux plein est acquise. Impeccable.

Mais attention: partir dès l’âge légal déclenche un mécanisme invisible qui coûte 10 % de votre pension complémentaire pendant trois ans. Le coefficient de solidarité temporaire, instauré en 2019, s’applique automatiquement si vous liquidez vos droits à l’âge minimum, même avec tous vos trimestres.

La plupart des futoriels l’évoquent à peine. Ce qui donne : des milliers d’euros évaporés avant que vous ne compreniez le piège.

Conditions pour obtenir votre retraite complémentaire sans abattement

La règle tient en une ligne: avoir validé votre retraite de base à taux plein ne suffit pas pour échapper au coefficient. Vous devez soit attendre un an après l’âge légal, soit entrer dans une catégorie d’exonération.

Les cas dispensés du malus incluent l’invalidité, l’inaptitude, les carrières longues et certains handicaps. Si aucune de ces situations ne vous concerne, le coefficient s’applique mécaniquement.

L’actualité sanitaire et sociale 2025 confirme le maintien de ce outil sans assouplissement prévu.

Le coefficient de solidarité temporaire, 3 ans d’impact à prévoir

Sur le terrain, une pension complémentaire de 600 € par mois tombe à 540 € pendant 36 mois. Manque à gagner total: 2 160 €.

Pour une pension de 845 € (7 049 points × 1,4386 €), la perte grimpe à 3 042 €. La parade?

Décaler votre départ d’un an. Travailler douze mois supplémentaires vous permet d’accumuler environ 378 points (salaire médian de 48 060 €), soit 543 € de pension annuelle supplémentaire à vie. Et surtout, vous évitez les 10 % de réduction sur trois ans.

Social Mag conseil: Calculez le seuil de rentabilité avant de partir. Si votre pension complémentaire dépasse 700 € par mois, une année de travail supplémentaire compense largement le coefficient et augmente vos droits définitivement.

Les erreurs fatales qui faussent votre calcul de retraite complémentaire

Premier réflexe, première catastrophe: 67 % des futurs retraités utilisent leur salaire net dans la formule de calcul. Résultat?

Une projection qui sous-estime la pension de 30 à 40 %. Le système Agirc-Arrco calcule les points sur le salaire brut, jamais le net.

Exemple concret: avec un brut de 60 000 €, la formule (Salaire brut × Taux de cotisation) / 20,1877 € génère 378,67 points annuels. Si vous utilisez le net de 45 000 €, vous tombez à 284 points, soit 94 points perdus par an, 136 € de pension annuelle en moins par année travaillée.

Confusion entre salaire net et brut, l’erreur la plus coûteuse

Le piège se cache dans les bulletins de paie. La ligne « salaire net imposable » attire l’œil, mais c’est le brut plafonné qui compte.

Sur une carrière de 35 ans, cette confusion coûte 4 760 € de pension annuelle, 396 € par mois définitivement perdus. Pire: impossible de corriger après la liquidation.

Oublier les années incomplètes ou les périodes de chômage

Deuxième angle mort: les périodes de chômage indemnisé génèrent des points, mais 8 dossiers sur 10 les omettent. Même mécanisme pour les arrêts maladie longue durée.

Vérifiez systématiquement votre relevé de carrière, les écarts de 3 à 6 mois non comptabilisés représentent 15 à 30 points définitivement perdus.

Ce que les caisses de retraite ne vous disent pas sur vos droits

Trois mois après avoir pris sa retraite, un ancien salarié découvre qu’il lui manque 850 points sur son relevé AGIRC-ARRCO. Le problème?

Sa caisse n’avait jamais comptabilisé ses périodes de maladie longue durée ni son service militaire. Bilan : 1 223 € de pension annuelle perdus.

Ce scénario se répète pour des milliers de retraités chaque année, simplement parce qu’ils ignorent l’existence de points gratuits auxquels ils ont droit sans même le savoir.

Les points gratuits auxquels vous avez droit sans le savoir

Contrairement à ce que pensent 67 % des futurs retraités, certaines périodes génèrent des points AGIRC-ARRCO sans cotisation. Le service militaire compte comme période assimilée et rapporte des points calculés sur votre dernier salaire d’activité.

Les périodes de maladie longue durée, d’invalidité et de maternité donnent en plus droit à des points gratuits, proportionnels à votre salaire de référence. Le temps partiel thérapeutique, souvent négligé, génère des points sur la base du salaire à temps plein, pas du salaire réduit perçu.

Ces périodes représentent en moyenne 150 à 300 points sur une carrière complète, soit 216 à 432 € de pension annuelle en 2026 avec la valeur du point à 1,4386 €.

Comment négocier la régularisation d’une erreur de carrière

Vous disposez d’un droit à régularisation jusqu’à 10 ans après la découverte d’une erreur sur votre relevé de carrière. La procédure commence par une réclamation écrite auprès de votre caisse de retraite complémentaire, accompagnée de vos bulletins de salaire comme preuves.

Si la caisse refuse, saisissez la commission de recours amiable dans les deux mois. Les pros du secteur recommandent de conserver tous vos bulletins pendant 40 ans minimum. Car sans justificatif, aucune régularisation n’est possible, même si l’erreur provient de la caisse elle-même.

Questions fréquentes sur le calcul de la retraite complémentaire

Première surprise: 67 % des futurs retraités découvrent trop tard qu’ils ont sous-estimé leur pension complémentaire, ou pire, surestimé leurs droits de plusieurs centaines d’euros mensuels. Le problème?

Six confusions récurrentes que même les conseillers bancaires peinent à clarifier correctement.

Vos interrogations les plus courantes enfin clarifiées

Peut-on calculer sa retraite complémentaire avant 55 ans? Oui, mais avec une limite: l’AGIRC-ARRCO ne fournit un relevé de points détaillé qu’à partir de 35 ans.

Avant cet âge, vous devez additionner manuellement vos bulletins de salaire annuels. Contrairement aux idées reçues, le calcul reste simple: divisez vos cotisations annuelles par le prix d’achat du point (20,1877 € en 2024).

Pas besoin d’attendre la cinquantaine pour anticiper.

Que se passe-t-il si vous manquez des trimestres à l’âge légal. Erreur classique: croire que la décote s’applique uniformément.

Faux. La minoration AGIRC-ARRCO dépend du nombre de trimestres manquants pour le taux plein, avec un coefficient spécifique qui varie selon votre année de naissance.

Dans certains cas, reporter le départ de 12 mois suffit à éviter une perte de 540 € annuels.

Réponses d’experts pour optimiser votre pension

La retraite complémentaire est-elle imposable? Totalement, au même titre que la pension de base, elle entre dans le revenu imposable et supporte également les prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Peut-on racheter des points AGIRC-ARRCO? Non, contrairement au régime de base où le rachat de trimestres existe.

Les intermittents du spectacle cumulent des points via leurs cachets, mais attention: seules les périodes cotisées comptent, pas les périodes d’indemnisation chômage (sauf dispositifs spécifiques). Enfin, le RCI de la fonction publique fonctionne différemment: valeur du point à 1,347 € en 2026, calcul lié aux primes et non au salaire de base, deux systèmes incomparables malgré l’appellation commune « complémentaire ».

Maîtrisez votre tutoriel calcul retraite complémentaire dès maintenant

Vous connaissez désormais les cinq étapes pour calculer vos droits AGIRC-ARRCO: rassembler vos documents de carrière, identifier vos tranches de salaire, appliquer les taux de cotisation selon votre période d’activité, additionner vos points annuels, puis multiplier par la valeur de service 2026.

Le piège? Attendre le dernier moment pour vérifier vos données.

Ouvrez votre relevé de carrière aujourd’hui, pas dans six mois. Repérez les périodes manquantes, les erreurs de salaire de référence, les trimestres non validés.

Lancez votre demande de retraite cinq mois avant la date souhaitée, pas trois.

Social Mag publie chaque trimestre les mises à jour du système AGIRC-ARRCO: nouvelles valeurs de point, modifications des taux de cotisation, évolutions législatives qui changent vos droits. Abonnez-vous pour recevoir ces alertes directement, une information manquée peut coûter des centaines d’euros de pension annuelle.

Partagez ce tutoriel avec vos collègues proches de la retraite. Ils vous remercieront d’avoir évité les erreurs qui retardent les dossiers pendant des mois.

Votre retraite se construit point par point, année après année, vérifiez que chaque point compte.