Retraites Agirc-Arrco : des milliers de retraités « lésés » vont recevoir des rappels de pension, certains attendent plus de 15 000€

De nombreux retraités vont enfin recevoir les pensions complémentaires qui leur sont dues grâce à une opération inédite menée par le régime de retraites complémentaires Agirc-Arrco. Cette démarche, qui repose sur un croisement de données avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), vise à corriger des erreurs administratives affectant potentiellement des milliers de retraités.

Une opération qui ne s’improvise pas

L’Agirc-Arrco, qui gère les retraites complémentaires de 14 millions d’ex-salariés du privé, a lancé une « grande opération de clarification » en partenariat avec la DGFiP. En décembre, un croisement inédit des bases de données a mis au jour près de 100 000 dossiers présentant des incohérences, confirme Boursorama.

Parmi les personnes concernées : des veufs et veuves, des retraités résidant à l’étranger, des personnes de plus de 110 ans, et des bénéficiaires de pensions de réversion. L’organisme a procédé à des vérifications et a envoyé des courriers et courriels aux assurés concernés, demandant des certificats ou des attestations pour corriger les erreurs administratives. Quand les retraités ne répondaient pas, les versements de leurs pensions ont parfois été suspendus.

Des montants importants

Le coût total estimé de ce rattrapage atteint près de 850 millions d’euros. Dans le détail : environ 69 millions d’euros seront reversés à 10 000 à 12 000 personnes identifiées comme « lésées ». Pour les 86 000 autres retraités susceptibles d’avoir subi des erreurs, le montant à reverser est évalué à 778 millions d’euros.

L’Agence France-Presse (AFP) a consulté un document interne confirmant ces chiffres. Le directeur général de l’Agirc-Arrco, François-Xavier Selleret, indique : « On essaie toujours d’améliorer la qualité de service, » et affirme que l’organisation ne veut pas « mettre la poussière sous le tapis ».

Les étapes et les défis du réexamen des dossiers

L’opération demande un réexamen minutieux et détaillé des dossiers de pensions. Un tiers à 40% des dossiers concernés ont été résolus jusqu’à présent. La procédure de rétablissement des pensions a déjà commencé : plusieurs milliers de pensions ont été rétablies depuis le début de l’année. L’objectif est de finaliser l’ensemble des rétablissements d’ici fin 2026.

Les cas des veufs et veuves, des retraités vivant à l’étranger et des personnes de plus de 110 ans sont particulièrement sensibles. Souvent, les pensions avaient été suspendues faute de preuve annuelle de vie, ce qui pose un vrai casse-tête administratif. Une étude interne précise que les dossiers doivent être « réexaminés, car il y a un doute » sur leur exactitude.

L’action engagée par l’Agirc-Arrco est importante pour les retraités concernés, dont beaucoup n’avaient jamais réclamé les droits non réclamés qui leur étaient dus. Le rétablissement des droits montre la volonté du régime de corriger les incohérences administratives constatées.