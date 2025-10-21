Pensions mal calculées : 10 % des retraités lésés en 2024 selon la Cour des comptes, comment réagir

En 2024, un rapport alarmant a révélé que 10,5 % des pensions versées comportaient des erreurs. Ces anomalies, qui se traduisent surtout par des montants versés en deçà de ce qui est réellement dû, représentent un manque à gagner estimé à 900 millions d’euros. Ce constat préoccupe autant les retraités actuels que ceux qui préparent leur départ, puisqu’il rappelle combien il est indispensable de vérifier soi-même son dossier.

Problèmes dans le calcul des pensions

Les erreurs fréquentes de calcul naissent souvent de trimestres de cotisation non validés. Chaque trimestre compte pour le montant final, et oublier ou mal enregistrer ces périodes peut réduire notablement la pension. En outre, les majorations pour enfants sont parfois omises, privant ainsi quelques retraités d’une augmentation qui leur serait due.

Il arrive aussi que les périodes de carrière longue soient ignorées. Cela concerne surtout les personnes ayant commencé à travailler très tôt et qui devraient bénéficier d’une retraite anticipée. Ces erreurs résultent le plus souvent d’une transmission bancale des données entre différents organismes ou d’une interprétation trop rigide des règles.

Par ailleurs, certaines pensions, versées au départ à titre provisoire, ne sont jamais réajustées, ce qui fait que le montant initial devient définitif sans correction ultérieure.

Dysfonctionnements dans la gestion des organismes

La Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et les Carsat (Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail) sont régulièrement pointées du doigt pour leur gestion en silo. Le manque de coordination entre ces structures rend difficile la mise en place d’une gestion centralisée efficace puisque chaque Carsat opère selon ses propres méthodes.

Les contrôles effectués varient d’un organisme à l’autre et les procédures de vérification manquent de rigueur. De même, les outils servant à détecter les anomalies ne sont pas standardisés, compliquant ainsi la détection précoce des erreurs.

Quelques conseils pour éviter les soucis

Pour échapper à ces désagréments financiers, il est recommandé aux futurs retraités de consulter régulièrement leur vérification régulière sur le site officiel www.lassuranceretraite.fr. Ce suivi permet de repérer rapidement toute anomalie, bien avant la date de liquidation de la pension.

Lors de la préparation de votre dossier de demande de retraite, soyez minutieux en fournissant tous les démarches administratives requis. Une préparation soignée réduit largement le risque d’erreurs lors du calcul final.

Une fois la pension liquidée, il reste indispensable de surveiller son évolution pour être sûr que toutes les régularisations ont été correctement appliquées. Si des problèmes persistent, n’hésitez pas à déposer une réclamation auprès de la Carsat concernée ou à saisir le médiateur de l’Assurance retraite.

Un enjeu qui concerne tout le monde

Le rapport publié par la Cour des comptes le 16 mai 2025 met en lumière un problème de fond qui demande une attention soutenue, notamment le non-recours aux pensions de retraite. Les 900 millions d’euros perdus chaque année par les retraités français ne peuvent être ignorés. Chacun doit prendre conscience que sa future stabilité financière dépend en partie du soin apporté à la gestion du dossier personnel tout au long de sa carrière.

Cette situation montre bien qu’il faut repenser un système plus transparent et mieux harmonisé entre les différents organismes impliqués dans la gestion des retraites. Elle incite également chacun à rester vigilant dans le suivi administratif de sa retraite afin d’éviter de mauvaises surprises lors de ce tournant décisif de la vie.