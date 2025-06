Retraite : êtes-vous sûr que tous vos trimestres sont comptabilisés ?

Préparer sa retraite, c’est une étape importante dans la vie professionnelle, mais ça n’est pas toujours simple. Un souci souvent rencontré par de nombreux assurés, c’est que leur caisse de retraite oublie de comptabiliser certains trimestres. Ces erreurs administratives peuvent vraiment modifier le montant de la pension ou même repousser l’âge de départ.

Un phénomène plus courant qu’on ne le pense

D’après la Cour des comptes, environ un relevé de carrière sur sept présente des erreurs cachées. Plusieurs choses peuvent expliquer ces oublis.

Les cas à surveiller concernent notamment les emplois à temps partiel, en intérim ou dans de petites structures. Les stages, apprentissages, emplois saisonniers, mais aussi les trimestres liés au chômage ou aux congés parentaux, sont également concernés. Par ailleurs, les activités exercées avant 1975 et les travail à l’étranger semblent particulièrement exposées à ce genre d’oubli.

La vérification, une démarche à ne pas négliger

Pour éviter les mauvaises surprises au moment de partir en retraite, mieux vaut jeter un œil régulier sur son relevé de carrière et connaître les règles essentielles. Ce document, accessible en ligne via ton compte perso sur info-retraite.fr, recense l’ensemble des droits accumulés dans chaque régime de cotisation. Il permet de repérer rapidement une année vide ou partiellement remplie, des salaires qui paraissent sous-évalués par rapport à ton activité réelle, un employeur manquant ou des périodes de chômage oubliées.

On trouve souvent des anomalies où certains trimestres ne sont pas validés, même en présence de revenus suffisants. Dans ce cas, il est recommandé de conserver les attestations annuelles fournies par l’Urssaf ou par la caisse concernée.

Comment régler ces erreurs ?

Si tu découvres une anomalie sur ton relevé, tu as la possibilité de demander une régularisation en ligne sur lassuranceretraite.fr ou par courrier postal. Ta demande devra préciser l’année en question, le type d’activité exercée et joindre le document justificatif correspondant. Pour éviter de te retrouver dans l’embarras à la dernière minute, il est conseillé de faire cette démarche entre 55 et 60 ans.

Bien que plusieurs campagnes aient été lancées pour automatiser la correction des carrières ces initiatives n’ont pas permis d’éliminer totalement ces oublis. Cependant, il reste possible de corriger sa carrière même après la liquidation des droits à la retraite. Dans certains cas, cela peut mener à une révision rétroactive du montant mensuel perçu ou modifier la date effective de départ, permettant parfois de bénéficier d’un départ anticipé.

Prendre le temps de vérifier son relevé et d’agir rapidement en cas d’erreur permet d’aborder la retraite avec plus de sérénité, en ayant la certitude que ses droits acquis au fil de sa carrière seront bien reconnus.