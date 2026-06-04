Retraite Carsat : un premier indice sur janvier 2027 filtre déjà, et beaucoup de retraités risquent d’être déçus par le chiffre annoncé

Évidemment, il est encore trop tôt pour connaître la revalorisation annuelle des pensions de retraite de base en 2027. Pourtant une première estimation circule déjà, issue d’un rapport de la Sécurité sociale : elle évoque une hausse probable de 1,6 % pour janvier 2027. Avec l’inflation qui pèse sur le pouvoir d’achat, cette prévision intéresse les retraités et les acteurs économiques. Les répercussions d’une telle hausse vont bien au-delà d’un simple ajustement au coût de la vie ; elles montrent aussi comment les mécanismes économiques et politiques se combinent dans la gestion des finances publiques.

Que prévoit-on pour 2026 et 2027 ?

Pour bien saisir l’enjeu de cette estimation pour janvier 2027, il faut revenir sur les derniers événements. En janvier 2026, les revalorisation des pensions de retraite de base ont vu leur montant augmenter de 0,9 %, conformément à la formule de calcul légale qui se base sur l’inflation lissée sur douze mois. Cette méthode a été appliquée en l’absence d’un accord politique pour geler ou ajuster différemment les pensions.

Cette prévision pour janvier 2027 repose sur une estimation d’une augmentation des retraites de 1,6 % entre novembre 2025 et octobre 2026, explique MoneyVox. Les chiffres de l’inflation peuvent toutefois être révisés d’ici la publication du rapport officiel en octobre 2026, ce qui pourrait modifier la validité de l’estimation actuelle.

Quels régimes sont concernés ?

L’augmentation de 1,6 % concernerait spécifiquement les pensions de retraite de base. Voici les organismes impliqués dans le versement de ces pensions :

Assurance retraite : ce sont la Cnav et les Carsat qui s’en chargent.

SRE (Service des Retraites de l’État)

MSA (Mutualité sociale agricole)

CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Il convient aussi de noter que ces évolutions n’affectent pas les autres régimes tels que l’Agirc-Arrco.

Le cadre économique et législatif

Le calcul de cette revalorisation s’inscrit dans un cadre légal précis. Le Code de la Sécurité sociale prévoit que l’évolution des pensions se base sur l’inflation moyenne sur douze mois. Chaque automne, la formule est arrêtée, ce qui rend la méthode utilisée pour le 1er janvier 2026 identique à celle qui pourrait peser sur la hausse prévue pour 2027. L’automatisme de ce calcul s’est appliqué par défaut, faute d’un accord parlementaire sur des ajustements politiques alternatifs.

Les variations historiques des pensions montrent d’ailleurs des écarts importants selon les années, avec des augmentations allant de 0,3 % en janvier 2020 à 5,3 % en janvier 2024. Une hausse exceptionnelle de 4 % avait même été anticipée en juillet 2022 en raison de circonstances économiques particulières.

Ce qui reste incertain

Même si l’estimation de 1,6 % est provisoire, plusieurs facteurs peuvent faire varier le taux définitif : l’évolution des prix à la consommation, le cours du baril de pétrole, ou des décisions de nature politique, ainsi que les prélèvements sociaux. Ces éléments illustrent une situation financière complexe où chaque acteur, des retraités aux responsables politiques, suit ces évolutions de près.