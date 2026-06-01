Mauvaise nouvelle pour le fisc, bonne nouvelle pour ces retraités : les nouveaux seuils de revenus déclenchent un remboursement inattendu cet été

L’été 2026 pourrait donner un vrai coup de pouce à beaucoup de retraités français. Si les revenus récemment déclarés aux impôts ne dépassent pas certains nouveaux plafonds, ces personnes pourraient bénéficier d’allègements, voire d’exonérations, sur leur taxe foncière, un impôt local qui a fortement augmenté ces dernières années. L’administration fiscale peut donc leur accorder des réductions importantes selon leur situation.

Déclaration de revenus : ce que ça change en 2026

La déclaration de revenus de l’année 2026, envoyée au printemps, reste une étape importante pour les retraités. Elle sert à calculer l’impôt mais aussi à ouvrir droit à des aides et exonérations selon le niveau de revenus indiqué. La plupart des retraités ont déjà fait leur déclaration pour 2026, mais certaines régions accordent encore un délai : les dates limites varient selon les départements.

Le calcul du Revenu Fiscal de Référence (RFR), établi à partir de cette déclaration, déterminera si un retraité peut bénéficier d’allègements ou d’exonérations de taxe foncière. Ce même RFR, utilisé pour vérifier l’éligibilité aux dispositifs fiscaux, est consultable sur l’Avis de Situation Déclarative à l’Impôt sur le Revenu (ASDIR), disponible sur l’espace particulier du site des impôts (impots.gouv.fr).

Taxe foncière : elle a beaucoup augmenté

En France, environ 75 % des retraités sont propriétaires de leur logement et doivent donc payer la taxe foncière. Cette taxe a fortement augmenté : selon les services fiscaux, elle a progressé de 35 % au cours des cinq dernières années. Les avis de taxe foncière seront expédiés à partir de la fin du mois d’août pour ceux qui n’ont pas choisi la mensualisation.

Les avantages pour les retraités

Heureusement, certains retraités propriétaires verront leur taxe foncière allégée en 2026, annonce le site Droit Finances. Les personnes âgées de plus de 75 ans dont le RFR de 2025 ne dépasse pas certains seuils peuvent obtenir une exonération totale. Pour les retraités entre 65 et 75 ans, un abattement de 100 € est possible, toujours sous réserve de respecter les plafonds de RFR.

Les plafonds demandent que le RFR de 2025 ne dépasse pas 12 793 € pour la première part et 3 416 € pour chaque demi-part supplémentaire. Par exemple, un couple de retraités pourrait bénéficier de ces avantages fiscaux si leur RFR ne dépasse pas 19 625 €, grâce au second abattement fiscal.