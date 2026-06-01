Cette aide de 100€ pour les grands rouleurs a déjà attiré 439.339 demandes en quatre jours : près de 3 millions d’automobilistes y ont droit et beaucoup ne le savent pas encore

Face à la montée des prix de l’énergie et à la volatilité du pétrole, le gouvernement français a présenté un paquet de mesures financières pour aider les travailleurs modestes, les entreprises et les secteurs les plus touchés. Ces annonces ont été faites le 21 mai lors d’une conférence de presse et visent à compenser les conséquences économiques de la crise actuelle.

Des aides pour ceux qui roulent beaucoup et pour les métiers exposés

Parmi les dispositifs, l’indemnité carburant cible les « grands rouleurs », c’est‑à‑dire les automobilistes qui parcourent beaucoup de kilomètres, explique BFMTV. Les travailleurs modestes qui ont besoin de leur véhicule pour travailler sont aussi concernés. L’idée est d’alléger la facture face aux prix à la pompe qui « ont connu de fortes variations ».

Un guichet a ouvert le mercredi 27 mai pour que les automobilistes éligibles puissent faire leur demande. La réponse administrative est estimée à environ 10 jours, et les bénéficiaires devraient recevoir les 100 euros d’indemnité carburant dès « le mois de juin », versés sur le compte bancaire connu des services des impôts. Initialement prévue à 50 euros, la mesure a été portée à 100 euros et sera limitée à un seul versement par personne et par véhicule.

Ce que les entreprises peuvent faire

Le gouvernement propose aussi une prime carburant défiscalisée pouvant monter jusqu’à 600 euros. Les employeurs peuvent ainsi accorder une aide financière à leurs salariés pour compenser une partie des surcoûts liés au carburant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a insisté que cette mesure « permet à toutes les entreprises d’aider leurs salariés sans condition ».

D’autres mesures suivent dès le 1er juin : un dispositif d’aide spécifique pour les pêcheurs, et une revalorisation des indemnités kilométriques pour les aides à domicile. Ces professions bénéficieront d’un soutien renforcé face aux difficultés rencontrées.

Un dispositif accessible et encadré

Le formulaire pour demander l’indemnité carburant restera disponible pendant deux mois sur le site impots.gouv.fr, et un simulateur aidera les usagers à remplir leur dossier. Les travailleurs devront fournir des informations précises : état civil, numéro fiscal, numéro d’immatriculation du véhicule et numéro de carte grise.

Le Premier ministre a rappelé l’engagement du gouvernement : « Face à la crise énergétique, nous avons fait un choix simple : cibler nos aides pour soutenir l’activité et le travail, et veiller à ce que chaque euro d’argent public soit dépensé utilement ». L’effort financier représente plus d’1,2 milliard d’euros, dont plus de 700 millions d’euros annoncés lors de la conférence de presse du 21 mai.

Communication et mise en œuvre opérationnelle

Au 31 mai, Sébastien Lecornu a indiqué sur la plateforme X que « 439 339 demandes ont déjà été déposées pour le guichet « grands rouleurs », qui permettra aux travailleurs modestes de toucher 100 euros dès le mois de juin ». Cette communication rapide et la mise en place des dispositifs montrent une volonté d’action concrète. Le gouvernement dit poursuivre ses efforts pour que l’ensemble de ces mesures « soient pleinement opérationnelles ».