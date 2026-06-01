Pourquoi l’explosion de la fusée Blue Origin remet en cause le retour sur la Lune prévu par la Nasa

Une explosion spectaculaire de la fusée New Glenn de Blue Origin a secoué le pas de tir de Cape Canaveral, en Floride, le 28 mai 2026. L’incident, survenu lors d’un essai au sol, a attiré l’attention des médias et des spécialistes du spatial. Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos en 2000, se retrouve sous le feu des questions. Heureusement, il n’y a eu aucune victime, mais les dégâts matériels sont importants et posent beaucoup de questions sur l’avenir du projet.

Ce qui s’est passé et le bilan

L’essai au sol de la New Glenn, haute de 98 mètres, s’est terminé par la destruction du propulseur du premier étage ainsi que de l’étage supérieur destiné à mettre la charge utile en orbite. La rampe de lancement a été fortement endommagée, ce qui laisse la New Glenn potentiellement « hors service jusqu’à nouvel ordre ». Ars Technica parle même de « pire catastrophe de l’histoire de Blue Origin », ce qui souligne l’ampleur des difficultés logistiques et techniques pour l’entreprise.

Les causes de l’explosion ne sont pas encore établies. Blue Origin a lancé une enquête pour tenter de déterminer l’origine de l’anomalie. La société doit maintenant évaluer rapidement l’étendue des travaux nécessaires pour reconstruire le site sinistré et reprendre les essais.

Ce que ça change pour les programmes spatiaux et les partenaires

Blue Origin joue un rôle majeur dans le programme Artemis de la NASA, notamment avec le développement du système d’alunissage Blue Moon et la mise en service de la fusée New Glenn. La NASA, qui vise à installer une base habitable sur la Lune, pourrait voir ses plans ralentis par cet incident. Jared Isaacman, présenté comme un des administrateurs de la NASA, a annoncé un financement de 400 millions d’euros à Blue Origin pour développer deux modules d’alunissage sans équipage. Après l’explosion, la capacité de Blue Origin à respecter ces engagements est remise en question.

Pour le réseau haut débit LEO d’Amazon, dont le lancement initial était prévu le 4 juin 2026 pour placer 48 satellites en orbite, l’incident constitue un revers sérieux. La coopération entre Amazon et Blue Origin risque de subir des retards importants, ce qui peut nuire à la compétitivité face à SpaceX et son service Starlink.

Réactions des médias et conséquences financières

Des médias comme la BBC, Ars Technica et USA Today estiment que cette explosion soulève de gros doutes sur la capacité de Blue Origin à remplir ses contrats avec la NASA et d’autres partenaires. Les comptes rendus soulignent la portée d’une telle catastrophe pour l’entreprise elle-même et pour les projets ambitieux de la NASA autour de la Lune.