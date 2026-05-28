Voici comment savoir si votre retraite dépasse la moyenne française, selon le dernier rapport officiel publié

Après des années de travail, beaucoup attendent la retraite avec impatience. Mais la réalité des pensions en France est plus compliquée : même avec des revalorisations importantes, la hausse moyenne des pensions reste modeste. La Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) a publié ses chiffres pour 2024, qui éclairent bien la situation.

Pensions : progression modeste malgré la revalorisation des montants de base

Les données mises en ligne le mardi 26 mai montrent que la progression des pensions versées aux retraités n’est que de 0,8 % en 2024, alors que la revalorisation des pensions de base atteint 5,4 %, rapporte Moneyvox. Ce décalage tient à la formule de calcul liée à l’inflation, mais au final le montant net reçu par les retraités n’augmente pas beaucoup.

Au 31 décembre 2024, la pension brute moyenne pour les 16,4 millions de retraités résidant en France est de 1 705 €, une légère hausse par rapport à 2023. Pour l’ensemble des retraités français, qu’ils vivent en France ou à l’étranger, la pension brute moyenne est un peu plus basse, à 1 647 €.

Droits et catégories pro : des écarts importants

Les retraites intègrent différents droits, soulignant l’importance des systèmes complémentaires. La pension moyenne brute, en tenant compte de tous les droits, atteint 1 567 € pour 18,2 millions d’assurés, et 1 657 € pour les 17 millions d’assurés vivant en France.

Les écarts selon les catégories professionnelles sont marqués, reflétant les disparités significatives entre les pensions. Par exemple, un fonctionnaire d’État peut toucher jusqu’à 2 400 € bruts par mois, tandis qu’un ancien salarié du privé reçoit en moyenne entre 1 360 € et 1 370 € bruts. Pour les cadres du privé, le régime complémentaire Agirc-Arrco peut représenter jusqu’à 60 % de leur revenu global à la retraite.

La réforme des retraites et les différences selon les régions

La réforme dite « Borne », entrée en vigueur le 1er septembre 2023, joue aussi sur l’âge de départ. En 2024, l’âge moyen de départ est de 63 ans et 7 mois, en hausse d’un mois pour le régime général et de 5 mois pour la fonction publique civile de l’État, par rapport à l’année précédente.

Les pensions varient beaucoup selon le lieu de résidence, illustrant les disparités géographiques en France. En Île-de-France, elles dépassent souvent 2 100 € nets : Paris affiche une moyenne de 2 191 €, les Hauts-de-Seine2 138 €, et les Yvelines2 123 €. À l’opposé, dans des départements comme le Cantal, la pension moyenne tombe à 1 222 €, ce qui montre de fortes disparités géographiques.