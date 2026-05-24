Ni le nombre d’années de mariage ni le régime matrimonial : voici ce qui détermine vraiment votre droit à la pension de réversion

La pension de réversion constitue une source de revenus importante pour de nombreux Français, surtout en 2026. Ce mécanisme permet au conjoint survivant de toucher une part de la retraite du partenaire décédé, sous certaines conditions. Aujourd’hui, cette prestation concerne déjà 4,5 millions de bénéficiaires, principalement des femmes, et suscite beaucoup de questions sur son fonctionnement, ses règles d’éligibilité et ses conséquences financières.

Comment fonctionne la pension de réversion

La pension de réversion est versée chaque mois par un organisme de protection sociale comme l’assurance retraite ou la mutualité sociale agricole. Le principe : le conjoint survivant reçoit une partie de la retraite que percevait le partenaire décédé.

En général, le taux se situe entre 50 % et 60 %, le secteur privé étant fixé à 54 % de la retraite du conjoint décédé. Attention : les majorations de retraite ne sont pas intégrées dans ce calcul, et la pension est soumise à des prélèvements sociaux tels que la CSG, la CRDS et la CASA.

Les critères d’éligibilité reposent sur le statut matrimonial : les couples pacsés ou vivant en concubinage sont exclus. Une proposition de loi visant à changer cette règle a échoué en septembre 2025 à l’Assemblée nationale. Seuls les couples mariés ou divorcés sont donc susceptibles de prétendre à la réversion, peut importe la durée de leur mariage, confirme le magazine Notre Temps.

Ressources et plafonds : ce qu’il faut retenir

À compter du 1er janvier 2026, un plafond de ressources est mis en place : 25 001,60 € bruts par an pour une personne seule et 40 002,56 € bruts par an pour un couple. Si les ressources dépassent ces montants, la pension de réversion peut être réduite.

Pour l’année précédente, ces plafonds étaient légèrement inférieurs, ce qui montre une progression conforme à l’évolution des coûts et des salaires.

L’âge minimum pour réclamer la pension dans le secteur privé ainsi que chez Agirc-Arrco est de 55 ans. Un cas particulier : en situation de mariages multiples, la pension est partagée entre les ex-conjoints au prorata de la durée de chaque mariage. Comme le résume Marina Rouxel, responsable de l’offre « Transition Emploi‑Retraite » chez Mercer France : « celui ou celle marié(e) le plus longtemps avec le/la défunte touchera la part la plus importante de la pension. »

Cas particuliers et modalités

Les règles varient selon le régime de retraite auquel le défunt était affilié. Par exemple, dans le régime de base des salariés et des indépendants, aucune durée minimale de mariage n’est exigée, contrairement à la fonction publique où certaines conditions doivent être respectées. Des exceptions existent toutefois, notamment si un enfant est né du mariage.

Les mariages successifs compliquent la répartition : quand le défunt a été marié à plusieurs personnes, la réversion se répartit selon un prorata de la durée de chaque mariage.

Avec la hausse du coût de la vie, les 406 € brut versés en moyenne chaque mois aux bénéficiaires jouent souvent un rôle décisif entre sécurité financière et précarité. Le minimum de réversion, estimé à 332 € par mois en 2025, montre combien cette prestation peut être déterminante pour de nombreux veufs et veuves. Néanmoins, la pension de réversion n’est pas attribuée automatiquement : il faut en faire la demande auprès des régimes concernés.