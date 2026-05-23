Bonne nouvelle pour des millions de retraités : le paiement Agirc-Arrco arrivera plus tôt que prévu en juin, voici la date exacte

Des millions de retraités français ont reçu une bonne nouvelle concernant leur pension Agirc‑Arrco. Le versement des pensions complémentaires, qui peut parfois être décalé à cause des jours fériés, sera cette fois-ci effectué dès le début de juin 2026. Cet ajustement corrige le retard observé en mai et soulage ceux qui doivent gérer leur budget.

Le calendrier Agirc‑Arrco : comment ça marche

Chaque début de mois compte beaucoup pour les retraités qui dépendent des versements de la caisse Agirc‑Arrco. Les pensions complémentaires sont normalement versées à l’avance, le premier jour ouvré de chaque mois. Ce calendrier bien rodé permet de couvrir sans tarder des dépenses comme le loyer, les factures d’énergie ou les courses. Mais des facteurs comme les délais bancaires et les jours fériés peuvent perturber ces versements.

En mai 2026, la fête du Travail est tombée un vendredi 1er mai, ce qui a empêché les services bancaires et administratifs de traiter les virements ce jour-là, entraînant des retards de versement. Les paiements ont donc été lancés seulement le lundi 4 mai 2026, entraînant plusieurs jours de retard par rapport à l’habitude. Ce décalage a été sensible pour les retraités qui reçoivent habituellement leur pension dès le début du mois.

Le mois de juin 2026 est plus avantageux : le 1er juin tombe un lundi, ce qui permet de déclencher les versements anticipés dès l’ouverture des services bancaires, confirme le magazine Be. Cette avance, même si elle semble légère sur le papier, facilite beaucoup la gestion quotidienne. La réactivité des banques joue aussi un rôle déterminant pour la vitesse d’affichage des virements. Au début de l’année, un cas similaire avait eu lieu : des paiements effectués le vendredi 2 janvier 2026 sont apparus sur les comptes entre le 3 janvier 2026 et le 6 janvier 2026, selon les banques.

Revalorisation et options de paiement pour 2026

La revalorisation annuelle des pensions, décidée par les partenaires sociaux, prendra effet le 1er novembre 2026. Le premier versement revalorisé est attendu dès le 2 novembre 2026, ce qui entraînera une légère hausse pour certains retraités.

Pour les retraités vivant hors de la zone SEPA, comme au Royaume‑Uni, au Portugal ou en Andorre, un paiement trimestriel peut s’appliquer, avec la possibilité de revenir à un versement mensuel de manière irréversible.