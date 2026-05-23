La Cour de cassation vient de le confirmer : un squatteur peut devenir propriétaire de votre maison après 30 ans, et vous n’y pouvez rien

Depuis quelque temps, l’expression « prescription acquisitive », aussi appelée « usucapion » (terme latin), est revenue sur le devant de la scène médiatique et judiciaire en France. Ce mécanisme, pourtant inscrit depuis longtemps dans le Code civil français, permet à une personne d’acquérir la propriété d’un bien immobilier simplement en l’occupant de façon prolongée. Peu connu du grand public, il suscite aujourd’hui curiosité et inquiétude chez de nombreux propriétaires.

Comment ça marche ?

La prescription acquisitive est une règle de droit par laquelle un occupant peut devenir propriétaire d’un bien immobilier après l’avoir possédé de manière continue, paisible, visible et en se comportant comme le véritable propriétaire, similaire à d’autres méthodes de transmission de patrimoine. Pour que l’usucapion soit valable, plusieurs critères doivent être strictement remplis.

La durée minimale pour prétendre à la propriété par ce procédé est fixée à 30 ans lorsque l’occupant ne dispose d’aucun acte officiel ni titre de propriété valable, rapporte Melty. Des situations concrètes aident à comprendre : un squatteur qui entretient le bien, y vit durablement et agit publiquement sans être contesté par le propriétaire initial peut, après plusieurs décennies, revendiquer la propriété. Mais toutes les occupations ne conduisent pas à une acquisition légale : le propriétaire peut, à tout moment, interrompre le processus en contestant l’occupation par des démarches judiciaires ou en reprenant physiquement le bien avant la fin du délai de 30 ans.

Ce que disent les décisions récentes

Des décisions récentes, relayées par des analyses depuis septembre 2025, ont remis en lumière cet outil juridique et confirmé qu’il reste bien applicable. La Cour de cassation a confirmé, à plusieurs reprises ces dernières années, que même une possession de mauvaise foi ne fait pas obstacle à une usucapion trentenaire. Ces confirmations ont surpris beaucoup de propriétaires qui pensaient, à tort, que le squat ne pouvait jamais aboutir à une perte définitive du bien.

Le sujet a ravivé l’inquiétude ambiante, car la législation actuelle fixe des règles strictes et des délais longs, parfois mal connus des intéressés. Les propriétaires doivent désormais rester attentifs pour éviter qu’une inaction prolongée ne débouche sur une perte de propriété, nécessitant une gestion proactive de leurs biens.

Que faire pour se protéger ?

Pour les propriétaires, surveiller ses biens est devenu important. Les détenteurs de terrains inoccupés ou de résidences secondaires sont fortement encouragés à vérifier régulièrement l’état de leurs biens et à réagir vite dès les premiers signes d’occupation illégale.

Conserver des preuves tangibles de propriété et d’entretien, telles que des factures, photos et témoignages, peut s’avérer déterminant. De plus, solliciter les conseils d’un avocat spécialisé en droit immobilier est fortement recommandé pour faire valoir et préserver ses droits.

Pour prévenir toute acquisition par usucapion, une intervention rapide et une vigilance constante sont nécessaires. Ce qui vous appartient doit rester à vous, mais cela dépend souvent de votre réactivité face à ce type de situation juridique.