Avant de racheter vos trimestres de retraite, faites ce calcul simple : le résultat surprend 3 personnes sur 4

Le rachat de trimestres de retraite intéresse beaucoup de futurs retraités, notamment alors que la réforme des retraites a été suspendue. Ce mécanisme permet de combler un manque de trimestres d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein à partir de 64 ans, sans pour autant modifier l’âge légal de départ.

Pourquoi racheter des trimestres ?

Pour partir à la retraite sans décote, il faut réunir un nombre précis de trimestres d’assurance. La suspension actuelle de la réforme oblige à adapter certaines règles. Dès le 1er septembre 2026, le nombre de trimestres exigés baissera pour certaines générations : par exemple, une personne née en 1964 pourra obtenir le taux plein sans décote avec 170 trimestres, au lieu de 171 trimestres auparavant. Cette modification vise à alléger la charge pour les assurés, mais l’âge légal reste fixé à 64 ans.

Attention : malgré ces ajustements, certaines règles vont se durcir à partir du 1er janvier 2027, comme la possibilité de cumuler intégralement retraite et salaire sans limite à 67 ans.

Comment fonctionne le rachat de trimestres

On peut racheter jusqu’à 12 trimestres. Le dispositif s’adresse aux assurés des régimes de base français : salariés, travailleurs indépendants, professions libérales ou fonctionnaires. Le rachat doit être réalisé avant la demande de retraite, car le dossier peut prendre de 12 à 18 mois à être traité. Les trimestres rachetés évitent une décote de 1,25 % par trimestre manquant sur la pension.

Le coût du rachat dépend de plusieurs critères : l’âge au moment du rachat, la moyenne des trois dernières années de revenus et l’option de rachat choisie. Par exemple, pour racheter un trimestre à 55 ans, en option complète, le montant est de 5 888 € pour un revenu supérieur à 48 060 €.

Faire les démarches et la fiscalité

Les démarches commencent par le téléchargement d’un formulaire sur le site de l’Assurance retraite, puis l’envoi du dossier à l’adresse indiquée. L’absence de réponse dans les deux mois suivant l’envoi vaut rejet de la demande. Si la demande est acceptée, l’assuré reçoit des documents détaillés, dont une « Évaluation de versement pour la retraite ».

Le montant versé pour le rachat est déductible des revenus bruts imposables, ce qui rend l’opération plus attractive fiscalement. Pascale Gauthier, experte chez Novelvy Retraite, le résume ainsi : « Plus votre taux marginal d’imposition sera élevé, plus vous serez gagnant à déduire vos rachats de trimestres. » Les paiements peuvent être échelonnés selon le nombre de trimestres rachetés, avec des règles spécifiques pour les fonctionnaires.