Agirc-Arrco : ce prélèvement que les retraités redoutaient a définitivement disparu, et beaucoup ne le savent pas encore

La suppression du « malus Agirc‑Arrco » change la donne pour beaucoup de retraités concernés par les retraites complémentaires en France. Ce prélèvement temporaire, introduit en 2019 pour inciter les assurés à rester plus longtemps dans la vie active, est enfin supprimé. Cette mesure touchait surtout des salariés du privé et pouvait réduire la pension de 10 % pendant 3 ans ou jusqu’à 67 ans ; elle a été officiellement abolie. C’est une amélioration durable pour les pensions.

Pourquoi le malus a été retiré

La suppression du malus a été actée dans la circulaire 2023‑11‑DRJ, qui indique que « les coefficients de solidarité sont supprimés pour tous les participants », rapporte le magazine Pleine Vie. Ce choix s’inscrit dans la réforme des retraites 2023, qui allonge déjà la durée de travail et réduit le besoin de cette incitation fiscale.

Sur le plan pratique, pour les retraites prenant effet à partir du 1er décembre 2023, aucun malus ne sera appliqué. Pour les retraites commencées avant, la décote est levée à partir du 1er avril 2024, ce qui se traduira par un ajustement des pensions dès le virement d’avril.

Qui fait quoi

Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette suppression. L’Agirc‑Arrco est au cœur du dispositif. L’UNSA Retraités a rappelé que le malus « minorait de 10 % la pension de retraite pendant 3 ans ». Le Cabinet CCAC a publié des exemples chiffrés, notamment pour un retraité touchant 700 €/mois de pension complémentaire, qui gagne 70 €/mois avec la suppression du malus.

Les informations détaillées sur les modalités de suppression, publiées par Service‑Public.fr, précisent les étapes pour vérifier que le prélèvement a bien disparu. Une vérification attentive des relevés de compte est recommandée pour s’assurer que la suppression a bien été appliquée.

Ce que ça change pour votre portefeuille

La suppression de la décote se traduit par le versement de la valeur des points Agirc‑Arrco à 100 % dès le premier mois. Pour reprendre l’exemple cité, un retraité avec une pension complémentaire de 700 €/mois voit son gain à 70 €/mois. Selon les profils, le gain mensuel varie de 20 € à 250 €, ce qui peut faire une différence pour payer des factures d’énergie, les courses alimentaires ou une mutuelle.

L’article « Fin du malus: « J’ai perdu 10% sur ma retraite, serai-je remboursé ? » » et les calculs de Service‑Public.fr incitent les retraités à vérifier leurs paiements en cas d’anomalie ou de contrôle. L’Agirc‑Arrco a précisé qu’aucune compensation rétroactive ne sera accordée, mais il reste important de s’assurer que ses paiements mensuels sont corrects.