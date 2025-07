Réforme des retraites 2025 : ce qui change pour les retraités français

La réforme des retraites prévue pour 2025 marque un vrai tournant dans le système actuel en France. Elle s’accompagne d’une revalorisation des pensions, de la suppression du malus sur les pensions complémentaires et d’un bouquet de nouveautés pour optimiser les revenus à la retraite. Cela pourrait bien renforcer le pouvoir d’achat des retraités du secteur privé, affiliés à l’Agirc-Arrco. Voici un tour d’horizon complet des modifications à venir.

Un nouveau système universel par points

Dès 2025, la France lance un système universel de retraite par points, mettant fin aux 42 régimes de retraite disparates. L’idée, c’est de rendre le système plus simple et facile à comprendre pour tous. La revalorisation des pensions se fera désormais en fonction de l’inflation annuelle hors tabac, ce qui touchera directement les pensions complémentaires Agirc-Arrco.

Dès novembre 2025, les pensions complémentaires bénéficieront d’une hausse estimée entre 0,5 % et 0,9 %. Pour reprendre un exemple concret, une pension mensuelle moyenne de 800 euros pourrait s’augmenter de 7 à 10 euros bruts par mois. Quant à la retraite de base, sa revalorisation effective se fera le 1er juillet 2025, après avoir décalé la date initialement prévue en janvier.

Le malus, c’est fini

Depuis le 1er avril 2024, le malus temporaire de 10 % appliqué aux pensions Agirc-Arrco depuis 2019 a été éliminé. Cette suppression allégera la charge pour les retraités concernés. Pas besoin de faire des démarches particulières, la revalorisation se fait automatiquement. Néanmoins, il reste judicieux de jeter un œil à ses notifications de pension pour vérifier que tout est en ordre et que la décote a bien disparu.

Des astuces pour booster ses revenus

La réforme ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités pour augmenter ses revenus une fois à la retraite, mais il est crucial de connaître les erreurs courantes à éviter. Le cumul emploi-retraite devient particulièrement avantageux grâce à la possibilité de constituer une seconde pension de base en reprenant une activité professionnelle, avec un plafond fixé à 2 355 euros bruts par an. Depuis janvier 2025, les artisans et commerçants peuvent aussi capitaliser sur une seconde retraite complémentaire via le Régime complémentaire des indépendants (RCI), et pour cette fois, il n’y a pas de plafond.

C’est donc le moment de bien réfléchir à la possibilité de reprendre une activité après le départ en retraite afin de profiter de ces options. Aussi, suivre les dates clés de revalorisation – juillet pour la base et novembre pour l’Agirc-Arrco – peut s’avérer très utile.

Bien préparer son départ à la retraite

Avec ces nouvelles règles, penser à son départ en retraite demande un peu plus de réflexion. Les futurs retraités devraient envisager de lancer leur nouvelle vie après une revalorisation annuelle pour maximiser leurs revenus. Utiliser les outils de simulation proposés par les caisses de retraite permet de tester différents scénarios avant de prendre une décision définitive.

Il est également important que chaque période de travail soit correctement prise en compte dans ce nouveau système à points pour éviter les carrières incomplètes.

Vers une retraite en toute tranquillité

Ces changements visent à simplifier le système de retraite tout en offrant aux retraités français une stabilité de leur pouvoir d’achat grâce à la suppression du malus et aux revalorisations régulières, tout comme les ajustements des pensions de réversion. Pour ne rien manquer, il est conseillé de consulter régulièrement son espace personnel « Info Retraite » et de suivre attentivement ses paiements.

Ainsi, cette réforme ambitieuse propose aux retraités actuels et futurs plusieurs moyens pour ajuster leur situation financière en fonction de leurs besoins, tout en assurant un niveau de vie stable voire en hausse durant toute la période de retraite.